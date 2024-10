a Errani & Paolini  il “1000” di pechino 

Precedenza alle donne. Le campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini hanno vinto la finale del torneo di doppio del China Open Wta 1000. In finale a Pechino le azzurre hanno battuto Hao-Ching Chan (cinese di Taiwan) e la russa Veronika Kudermetova con il punteggio di 6-4 6-4. Sabato, arrivando in finale, le azzurre si erano aritmeticamente qualificate per le Wta Finals di novembre a Riyadh, in Arabia, dove una coppia italiana tornerà in campo dopo nove anni.

«Una stagione incredibile»: Sara Errani e Jasmine Paolini sintetizzano così il loro quarto trofeo dell'anno. «Credo che abbiamo giocato davvero una buona partita», le parole di Paolini in conferenza stampa. «Non è mai facile giocare una finale. Abbiamo perso molti punti decisivi anche se siamo riuscite a vincere in due set, quindi siamo molto felici per questo successo. Penso che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo cercato di rimanere lì in ogni punto perché, come ho detto, abbiamo subito molti break. Il segreto per tornare a giocare bene è rimanere sempre e comunque positive». Pechino secondo trofeo "1000", l'oro olimpico, una finale Slam (Roland Garros): una stagione in doppio davvero bella per entrambe. «Sì, è davvero un anno incredibile», ha sottolineato Sara Errani. «Abbiamo vinto molto. Ed è stato fantastico per noi conquistare questo trofeo in un torneo così importante come Pechino. Speriamo di continuare così».

Bravo anche Arnaldi

Al Masters 1000 di Shanghai, vittoria in rimonta per Jannik Sinner: l’azzurro, numero 1 del mondo, conquista gli ottavi di finale e lo fa da vero campione, portandosi a casa una partita in una giornata storta. L’altoatesino supera 6-7(3) 6-4 6-2 l’argentino Etcheverry in giornata di grazia, che per un set e mezzo lo mette in grande difficoltà, giocando da top ten, restando in partita fino all'ultimo. L'altoatesino, in una giornata in cui tutti i match all'aperto sono ancora una volta stati annullati, ha avuto l'opportunità di giocare sul centrale, col tetto, e così è stato anche per Carlos Alcaraz, che ha sconfitto in due set il cinese Wu. Per Sinner, oggi, un provvidenziale giorno di riposo: tornerà in campo domani contro il vincente del match tra l’americano Ben Shelton e lo spagnolo Carballes.

Applausi anche per Matteo Arnaldi, battuto al terzo turno dal russo Daniil Medvedev per 7-5 4-6 4-6 dopo quasi tre ore di gioco. La pioggia, anche ieri, ha condizionato il programma di Shanghai dove si è giocato soltanto sul centrale, dotato di tetto.

