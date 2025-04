A Empoli la vittoria dei tifosi sardi 

Prefettura e Questura volevano tenerli lontano dal “Castellani” non si era capito bene perché. Grazie al ricorso al Tar presentato dal Cagliari Calcio, un migliaio di tifosi rossoblù ha potuto seguire con passione ed entusiasmo i propri beniamini, offrendo una lezione di stile a tutta Italia. Se in campo è finita con un pareggio senza reti, nella curva dello stadio dell’Empoli riservata agli ospiti i tifosi hanno stravinto, con l’abbraccio finale del capitano Leonardo Pavoletti (nella foto di Valerio Spano) . Per il Cagliari un punticino che pesa tanto in chiave salvezza.

alle pagine 42, 43