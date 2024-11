A Empoli c’è il Como Parma, Gila rischia 

Il lunedì di Serie A prevede anche due posticipi alle 18.30, in attesa di Lazio-Cagliari: in contemporanea si giocano Empoli-Como e Parma-Genoa.

Empoli-Como

L'Empoli non vince dalla partita di Cagliari, 20 settembre, poi 2 punti in 5 giornate e lo 0-3 con l'Inter nell'infrasettimanale. Toscani in emergenza: Goglichidze squalificato, Esposito e Grassi sempre fuori per infortunio, Fazzini non al meglio. Ma in quanto ad assenze non è da meno il Como, battuto 1-5 dalla Lazio giovedì: fra gli indisponibili figurano Braunöder (squalificato), Perrone e Sergi Roberto.

Parma-Genoa

Sfida della paura al Tardini, coi gialloblù che hanno dato segnali con la Juventus (ma sono a +1 sulla zona retrocessione) e i rossoblù ultimi in classifica a 6 punti. «Dopo il 2-2 a Torino c'era la rabbia giusta: ora dobbiamo trasformarla in energia positiva», la richiesta dell'allenatore dei padroni di casa Fabio Pecchia.

Nel Genoa prima convocazione per Mario Balotelli, tesserato la settimana scorsa e che probabilmente avrà un posto in panchina. Gilardino, nella città dove si è consacrato come giocatore, è a rischio esonero.

