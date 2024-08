A Elmas nuovo record di passeggeri «L’aeroporto resti in mani pubbliche» 

Bilancio in utile, passeggeri in continua crescita. L’aeroporto di Cagliari fa gola ai fondi d’investimento perché macina record. L’ultimo riguarda il traffico di viaggiatori: da aprile a luglio l’aumento rispetto allo scorso anno è stato del 7%. Tra arrivi e partenze si supera quota 2 milioni, più del 40% del risultato complessivo atteso a fine 2024 (circa 5 milioni). Solo nell’ultimo mese i passeggeri sono stati 600mila, «superando di circa 31.600 unità (+5,1%) i numeri di luglio 2023 e stabilendo un nuovo primato», fa sapere la Sogaer, società che gestisce lo scalo del capoluogo.

Le statistiche

Ecco i numeri registrati in questi mesi: il mese di aprile si è chiuso con 419.742 passeggeri, maggio con 479.661, giugno con 564.198 e luglio con 646.267. Dall’inizio dell’anno i viaggiatori sono 2.890.747, in crescita rispetto allo stesso periodo del 2023 del 7%. Buoni i risultati sui collegamenti nazionali (+6,2%), meglio ancora quelli internazionali (+9,3%).

Il nuovo amministratore delegato della Sogaer Fabio Mereu commenta: «I numeri ci incoraggiano a ritenere che l’estate si chiuderà all’insegna della crescita e inciderà positivamente sull’andamento del traffico passeggeri di tutto il 2024. Il mio auspicio è che l’intero sistema turistico regionale possa beneficiare in maniera concreta dell’aumento dei flussi di viaggiatori nel Sud Sardegna».

Il bilancio

E il conto economico? Oltre 13 milioni di utile, ricavi in crescita, grande liquidità. A dimostrazione che l’aeroporto di Cagliari è interessante per i suoi risultati. I numeri del bilancio 2023 sono positivi: gli incassi complessivi salgono a 61 milioni di euro (più 13% rispetto al 2022), cala l’indebitamento e i profitti si avvicinano a quelli dell’anno precedente, in cui si registrò il record della società di gestione dello scalo controllata dalla Camera di Commercio di Cagliari. Insomma: l’aeroporto non ha certo bisogno di essere privatizzato (in campo c’è il fondo F2i), come sostengono Confcommercio e Federalberghi Sud Sardegna: «Ancora una volta i dati di performance corroborano la teoria di uno scalo sano, in grande crescita, con incredibili prospettive e con vantaggi economici, finanziari e sociali per tutta la collettività. Un raro esempio di proprietà pubblica che funziona e che garantisce eccezionali risultati per proprietà (pubblica) e utenti», dicono i presidenti delle due associazioni, Alberto Bertolotti e Fausto Mura.

Il dibattito

«E ancora una volta si fa più acuta la preoccupazione e si leva più alto il grido perché questo gioiello rimanga saldo nelle mani della collettività. Non ha alcun senso regalarlo, non hanno senso alchimie proprietarie intricate e ingarbugliate che vogliono nascondere solo la volontà di sottrarlo al controllo pubblico. Gratis», sostengono Bertolotti e Mura.

«Rinnoviamo il nostro appello a tutti i protagonisti perché si fermino prima del baratro, rispettino le procedure di legge e assicurino che l’unica porta d’ingresso del Sud Sardegna non cada nelle mani di fondi speculativi».

RIPRODUZIONE RISERVATA