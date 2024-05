A Elmas gli “Specchi d’acqua” di Nino Corona 

Dall’alba sino alle prime ore del mattino, non oltre. Dopo, la luce è troppo forte. Per un anno, Nino Corona si è appostato nella zona lagunare di San’Antioco dopo avere consultato il meteo per essere sicuro che né il vento né la pioggia si sarebbero frapposti tra lui e quelle terre sabbiose tra mare e stagno. Dovevano esserci le stesse condizioni atmosferiche per realizzare un reportage che va molto oltre la resa del paesaggio. “Specchi d’acqua” è il titolo di una mostra curata da Gianni Murtas e allestita fino 31 maggio alla Cagliari Airport Library intitolata a Gigi Riva.

Opere

Si offre dunque ai viaggiatori, questa selezione di immagini in movimento lento, continuo come un respiro. Sotto un cielo bianco che non ha orizzonte, la sagoma lontana di una nave e quella più vicina di una piccola barca di pescatori. A segnare un limite, e la storia antica dell’area, i ruderi di un tenace muro romano. Una linea nera, geometrica come il cancelletto aperto sulle saline e le sagome dei tralicci. Ci sono pure le ombre, in queste distese liquide, ci sono le erbe palustri, i sentieri, i fili elettrici. Tutto si sdoppia e tutto si smaterializza. Chi conosce bene il sito, non riconosce niente che gli sia familiare nella geografia tracciata da Nino Corona. Il quale afferma: «La fotografia è apertura a tutti i mondi possibili». Parole che seppelliscono definitivamente la presunzione che sia l’arte che riproduce il vero. L’assenza delle didascalie , contumaci anche nel catalogo edito da Soter di Salvatore Ligios con i testi di Gianni Murtas e Giulia Aromando, accentua il senso di indefinitezza cui l’autore tiene assai. Non è la natura, il suo soggetto, anche se riprende le nuvole, le onde mosse da un blando maestrale, gli alberi, le canne. Registra con lo stesso senso estetico la presenza dei ponticelli, dei canali, degli argini costruiti dagli uomini. Somma è la qualità pittorica, quando azzera ogni riferimento realistico con una grafica bicromia. Cagliaritano classe 1951, professionista di rango ,spiega con passione con quali metodi riesca a fissare anche i particolari meno evidenti, senza nulla sottrarre alla complessità dell’insieme.

