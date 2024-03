A Élite, tra Amsicora e Ferrini è sfida totale 

Il derby di hockey su prato Amsicora-Ferrini raddoppia. Tra oggi e domani prima gli uomini poi le donne per due sfide d’alta classifica, senza pronostico che, complice la breve durata dei campionati, possono incidere nella corsa verso lo scudetto, appena iniziata.

Oggi a Ponte Vittorio (ore 15) scendono in campo gli uomini, per la quarta giornata della Serie A Élite. Amsicora e Ferrini sono appaiate al secondo posto e, con un punto di ritardo, inseguono la Tevere Roma. Due inizi di campionato opposti ma con lo stesso risultato. L’Amsicora ha vinto due partite in trasferta e perso in casa (con il Bra), la Ferrini ha vinto due volte al “Maxia” perdendo a Valchisone.

Domani al “Maxia” (ore 15) la scena è per la quarta giornata della serie A Élite femminile, Ferrini e Amsicora conoscono bene le modalità per prendersi la ribalta. Entrambe hanno già usufruito del turno di riposo, e da imbattute devono inseguire il Valverde, che domani riposa, a punteggio pieno con una partita in più.

Oggi terza giornata della Serie A1 maschile. L’HT Sardegna difende il primato a Bondeno contro la seconda in classifica, in trasferta anche il Cus Cagliari a Potenza Picena. Prima partita casalinga per la Juvenilia Uras che al Comunale (ore 13,30) ospita il Bonomi.

