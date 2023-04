A Élite, battuta l’Amsicora: derby alla Ferrini 

Il derby è della Ferrini. 4-3 all’Amsicora nella quinta giornata della serie A Élite di hockey su prato maschile. Non c’è stato il tempo di annoiarsi e rilassarsi. Ferrini, due volte in doppio vantaggio e salvata nel finale da Sorrentino, festeggia la terza vittoria consecutiva e il secondo posto. Per l’Amsicora è la terza sconfitta di fila.

Due reti della Ferrini quasi in fotocopia nei primi nove minuti, di Sulanas e Sirigu. Due corti di Giustini in un minuto e l’Amsicora pareggia. Ancora Sulanas buca la difesa e riporta i suoi in vantaggio, allunga Ojeda su rigore. Nell’ultimo quarto l’Amsicora batte sei corti, uno lo trasforma Giaime Carta, l’ultimo di Giustini allo scadere è fermato da Sorrentino.

In A1 maschile la Juvenilia Uras vince a Bologna 5-3 e torna al comando del girone A. A segno Grussu e doppiette di Dilber e Rizwan. Primo punto dell’HT Sardegna, 4-4 con la Lazio, Cancedda e tripletta di Polyshuk. Sconfitto il Cus Cagliari per 3-2 dall’HC Roma, reti di Pietro Ortu e Anwar.