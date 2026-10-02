A Élite, Amsicora-Butterfly e Ferrini-HT Sardegna 

Oggi la terza giornata della Serie A Élite maschile di hockey su prato, l’Amsicora dopo due vittorie e dodici reti ha messo in apprensione le dirette concorrenti, sorprese ma non tanto dalla forza e dalla superiorità espresse in questa prima parte del campionato. Oggi a Ponte Vittorio (ore 15) ospita il Butterfly Roma, dinota una vittoria e una sconfitta e nove reti subite.

Derby al “Maxia”, alle 15.30 sono di fronte, per la prima volta in Élite, Ferrini e HT Sardegna. Una falsa partenza e due sconfitte per la squadra cagliaritana ancora alla ricerca del giusto assetto. Una sconfitta e un pari in rimonta per l'HT Sardegna sinora sostenuta dalle reti dell'argentino Drago.

In A1 maschile in calendario Cus Cagliari-Cus Pisa (“Maxia” ore 13.30) e Juvenilia Uras-Moncalvese (Comunale ore 16). Le due formazioni sarde devono cancellare lo zero dalla casella dei punti.

Altro derby al “Maxia”, domani (ore 15) nel secondo turno della A Élite femminile, la neopromossa Ferrini contro l’Amsicora campione d’Italia, che ha iniziato con una vittoria senza forzare con il Pitenza Picena. Sconfitta interna invece per la squadra di Alvaro Villalba, che per il derby ritrova l’argentina Giuliana Torciva, tra le protagoniste della promozione nella scorsa stagione. L’ultimo confronto in campionato risale a giugno 2025: la Ferrini, che retrocesse, vinse 4-2.

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