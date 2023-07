A due anni dai roghi nessun intervento,  rabbia nel Montiferru 

Il Montiferru ancora sanguina per le ferite dell’incendio di due anni fa, boschi secolari distrutti, interi oliveti andati in fumo, aziende agricole e commerciali messe in ginocchio, danni alle abitazioni. La natura proseguito il suo corso, la macchia mediterranea è rifiorita, i polloni degli alberi bruciati sono sbocciati, come pure i germogli dell’oleastro de Sa Tanca Manna a Cuglieri. Però nella montagna, nei terreni comunali e privati, nulla è cambiato dal preincendio a oggi: fasce tagliafuoco inesistenti, sentieri ricoperti di vegetazione e rovi, abbandono e incuria diffusi, una miccia potenziale in grado di scatenare nuovamente l’inferno.

La sicurezza

Solo alcuni costoni rocciosi sono stati messi in sicurezza: sos Molinos e Bau ‘e mela, tra Bonarcado e Santu Lussurgiu, poi a Cuglieri, sa rocca de s’Umbreri e alcune strade rurali percorse dalle fiamme. Nel cantiere forestale di Pabarile, l’Agenzia Forestas ha terminato una piccola parte della rigenerazione boschiva, e le operazioni antierosione e antidilavamento. Ancora si attende la nuova piantumazione di piante endemiche. I lavori per il recupero di infrastrutture comunali come acquedotti non sono mai partiti, i cantieri forestali comunali per l’assetto idrogeologico non hanno mai visto la luce.

Beffa

Oltre il danno, la beffa: i ristori regionali stanziati a dicembre 2021 sono arrivati solo a pastori e allevatori. Oltre 500 tra agricoltori, olivicoltori, vignaioli hobbisti tra Cuglieri (370), Scano Montiferru, Santu Lussurgiu e Sennariolo, sono rimasti a bocca asciutta. L’istruttoria è terminata lo scorso 30 giugno, e forse a breve vedranno qualcosa. Per le abitazioni principali, i capannoni artigianali, gli automezzi e la merce andata in fumo invece ancora nessun ristoro, anzi sono stati richiesti ai proprietari ulteriori integrazioni alle domande già compilate. La ripresa sociale ed economica se la sono accollata gli agricoltori, i titolari d’azienda, con sacrifici, assicurazioni private e nuovi debiti, per non soccombere a un destino avverso. Ben 730 giorni di lunga e logorante agonia che ha messo a dura prova la pazienza degli olivicultori, soprattutto Cuglieritani: «Siamo stanchi e disillusi, non cambierà mai niente, poca chiarezza e trasparenza su tutto. Io mi sono arrangiato con le mie forze», commenta amaro Filippo Inzis. Le ferite sono state lenite solo in parte grazie alle donazioni laiche e religiose. Il sostegno poi è arrivato da grosse aziende private che, con la collaborazione dell’associazione Montiferru, hanno sorretto in parte la ripresa agricola e la rigenerazione boschiva.

La denuncia

Un quadro desolante che il sindaco di Scano Montiferru, Antonio Flore Motzo denuncia apertamente: «Davanti a noi, solo un muro di gomma, una fibra molliccia di incompetenza e arroganza. Noi abbiamo sofferto, lottato e anche dato lezioni di dignità e di fermezza a un mondo politico di inconcludenti. Abbiamo presentato proposte serie di rinascita, che non sono state accolte».

Rammaricato il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi per «l’occasione persa di un tavolo inter-istituzionale tra i comuni del Montiferru e gli enti regionali. Non siamo stati coinvolti per il piano di ripristino e recupero ambientale, si è persa la possibilità di collaborazione per trasformare la tragedia in occasione di rilancio e sviluppo e di valorizzazione del territorio».

