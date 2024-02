A Dublino gli azzurri cercano un’impresa 

Dublino. L'Italia ci crede. Magari non pensa di vincere, ma di certo vorrà giocare a testa alta alle 16 all'Aviva Stadium (e su SkySport, oltre che su Tv8 in chiaro) contro l'Irlanda, nel secondo appuntamento del Sei nazioni 2024. La squadra guidata dal ct Andy Farrell ha impressionato nel primo turno ottenendo la sua più larga vittoria di sempre sulla Francia, e a Parigi, e per la gara con gli azzurri risparmierà più di qualche colonna, ma anche il XV di Gonzalo Quesada ha sorpreso giocandosela fino alla fine contro l'Inghilterra all'Olimpico. Un'iniezione di fiducia e anche un bonus di considerazione da parte dei rivali e dei media irlandesi, secondo cui l'Italia «è sempre più vicina a portare a casa uno scalpo di prestigio». Le assenze per infortunio, Lorenzo Cannone e Negri out e Allan in panchina, peseranno mentre il rientro di Ange Capuozzo aggiunge una bella dose di imprevedibilità, ma la vera sfida per gli azzurri è mantenere il livello di gioco mostrato una settimana fa e anche evitare il forte calo nei secondi tempi che troppe volte ha pesato sulle loro prestazioni.

Quesada nell'annunciare il suo XV ha sottolineato che l'Italia «si è preparata per cercare di avere di più il pallone e ha lavorato sui dettagli nella difesa. Con l'Inghilterra abbiamo fatto errori, normali per una prima uscita, ma che non possiamo ripetere».

