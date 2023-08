A Dromos con Veronika Vogel e Cécile McLorin Salvant  

Tappa oggi a Torre Grande per la venticinquesima edizione di Dromos, il festival diffuso nell’Oristanese, in corso con il suo ampio cartellone fino lunedì prossimo, 14 agosto.

Alle 21 l’aria di mare soffierà sul chitarrista Giorgio Crobu e la cantante e chitarrista berlinese Veronika Vogel, già protagonisti sabato scorso a Oristano, in concerto all'Eolo Ristobar, affiancati in questa occasione dal trombettista Giovanni Sanna Passino. Una formazione che sposa in maniera originale le caratteristiche strumentali di Crobu, caratterizzate da un'impostazione estremamente versatile, completata da una tecnica combinata con una grande e complessa armonia.

Pupillo di Joe Pass, con il quale ha collaborato nel suo quartetto a due chitarre, Giorgio Crobu si è imposto nei primi anni Ottanta come uno dei più effervescenti strumentisti della scena berlinese. Ha collaborato con importanti nomi del jazz internazionale, come Buddy Tate, Buddy de Franco, Benny Baily e Al Grey, solo per citarne qualcuno.

Domani invece il festival tornerà nella sua Oristano per accogliere, dopo Lady Blackbird, protagonista due sere prima, un’altra cantante, tra le più importanti del panorama jazz internazionale: a tenere banco in piazza Duomo alle 22 sarà Cécile McLorin Salvant (biglietto a 20 euro più prevendita), accompagnata da Sullivan Fortner al pianoforte, Yasushi Nakamura al basso, Weedie Braimah alle percussioni e Savannah Harris alla batteria. Nata e cresciuta a Miami da madre francese e padre haitiano, Cécile McLorin Salvant è un talento eclettico che ha sviluppato una passione per la narrazione, per le connessioni tra vaudeville, blues, jazz, musica barocca, per il teatro e le tradizioni folk di tutto il mondo, e per la scoperta di canzoni raramente registrate e dimenticate. Il concerto è realizzato con il sostegno del Comune di Oristano, in collaborazione con la Curia Arcivescovile di Oristano e il Museo Diocesano Arborense.

I biglietti per i concerti si possono acquistare sul sito di Dromos. Previsto uno sconto speciale per i residenti nei Comuni di Oristano, Cabras e Fordongianus, che potranno usufruire di una riduzione sul prezzo per l'ingresso ai concerti in programma nei rispettivi centri.

