A Dorgali Acquas difende il primato 

Il 9º Slalom Città di Dorgali (Cala Gonone-Galleria), in programma oggi e domani, non solo decreterà i vincitori della Coppa Zona 2 e del Campionato Regionale Aci Sport, ma sarà anche il penultimo round del Trofeo d’Italia Nord. I 113 iscritti (tra cui 3 storiche) oggi svolgeranno le verifiche tecniche e sportive (14.30-19.30) e domani, dalle 9.30, saranno impegnati nella manche di ricognizione seguita dalle tre di gara.

Allo start non mancheranno i protagonisti del Regionale, a partire dal leader Andrea Acquas (Suzuki Prosport), alfiere Mrc Sport che guida la classifica con un ampio margine su Lussorio Niolu della Abc Motorsport, al via con il numero 1 sulle fiancate della Suzuki Prosport. Presente, tra gli altri, anche Enea Carta, vincitore delle ultime tre edizioni. Giunti da altre regioni italiane, invece, Adelmo Tessa, Roberto Checchia, Jacopo Grobberio, Domenico Gangemi, Giuseppe Raineri, Fabio Battiato, Antonino Gurgone e Sebastiano Fiore. La manifestazione firmata Autosport Dorgali e valida anche come 2° Memorial Corrias, si disputa lungo un tracciato di 4 km disegnato lungo la Provinciale 26 (dal km 4,7 al km 0,7) con 13 postazioni di birilli. Domani la Sp26 verrà chiusa al traffico dalla rotonda di Cala Gonone alla Galleria, parte Dorgali, dalle 7.30 alle 18 circa (Littu è il percorso alternativo consigliato).

