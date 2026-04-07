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08 aprile 2026 alle 00:34

A Donori il migliore è Serpi 

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Marco Serpi si è imposto nella gara Juniores/Master nel corso del 4° Cross country in pineta, a Donori. Il Master 1 dell’Arkitano Mtb ha preceduto il compagno di squiadra Alessio Fois (Elmt) e il Master 2 della società organizzatrice, Eros Piras (Donori Bike Team).

Vincitori di categoria

Open Juniores : Daniele San- tamaria (Monteponi). Elmt : A- lessio Fois (Arkitano). Master 1 : Marco Serpi (id.) M2 : Eros Piras (Donori Bt). M3 : Alberto Olla (Aquascan Bike). M4 : Petr Dobry (Donori Bt). M5 : Pier- paolo Atzeni (Sc Cagliari). M6 : Giorgio Atzeni (id.). M7 : Mauro Valente (Arborea Bike). M8 : Piero Spada (Pool Bike). M9 : Giorgio Puddu (2000 Ricambi). Allievi 2° anno : Leonardo Onida (Uc Guspini). Allievi 1° anno : Edoardo Laconi (Sc Cagliari). Esordienti 2° anno : Salvatore Pileri (Samabike). Esordienti 1° anno : Salvatore L. Loi (Fabio Aru Academy).

Vincitrici di categoria

Juniores : Daria Piana (Arkitano). W1 : Sofia Nuscis (Ossidiana). Allieve 2° anno : Daria Caria (Arkitano). Allieve 1° anno : Carlotta Ghiani (Fabio Aru Academy). Esordienti 2° anno : Matilde Podda (Samabike). Esordienti 1° anno : Marta Perra (Seguimi).

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