A Domusnovas è tempo di “Librorum” 

Tra i tanti c’è anche un manualetto di fisica del 1880 appartenuto ad Attilio Porcu, maestro elementare e ultimo sindaco di Domusnovas prima dell’avvento del podestà negli anni tra il 1923 e il 1924. Accanto, fa bella mostra di sé anche un prezioso registro in cuoio del 1925, «un dono», spiega Grazia Villasanta, «che il primo podestà del paese fece al maestro elementare Cesare Strina per la pensione e che raccoglie le firme di tutti gli studenti avuti in 30 anni». Ma sono tanti i pezzi rari sparsi tra le svariate centinaia di testi in mostra fino all’8 dicembre nella sesta edizione di “Librorum, la fiera del libro sardo” organizzata dall’associazione culturale Circhiòla, presieduta da Grazia Villasanta.

Una fiera nata dal basso grazie all’impulso dell’associazione che ha nella ricerca genealogica e storica la propria principale vocazione, ed in continua crescita anche grazie al sostegno delle principali case editrici sarde: 7 quelle presenti al monte granatico di piazza Matteotti: Condaghes, La Zattera, Nor, Domus de Janas, Edizioni Abbà, Susil Edizioni e Giampaolo Cirronis. Non manca lo spazio riservato agli autori con 30 titoli tra cui quelli di tanti di autori domusnovesi: «Si tratta di una peculiarità che ci caratterizza fin dagli esordi», evidenzia Grazia Villasanta, «e di cui siamo orgogliosi. Così come per l’intera fiera, è un modo di promuovere dal basso la lettura e l’editoria sarda». Tanti gli appuntamenti letterari previsti in ogni serata a partire dall’inaugurazione di ieri nella quale il genealogista e storico Pino Ledda ha parlato di “Genealogia di comunità”. Oggi, alle 17.30, spazio alla presentazione di “Osare, credere, vincere”, libro nel quale l’atleta domusnovese Marinella Satta racconta il suo essere diventata quasi per caso maratoneta ed ultramaratoneta. Dialogheranno con l’autrice Simone Cabitza e Riccardo Trentin. Domani Daniele Manca presenterà il suo “L’alba è già passata” con la presidente della Camera Penale di Oristano Maddalena Bonsignore. Sabato per celebrare il centoventesimo anniversario dell’eccidio di Buggerru ecco la pièce teatrale di Fabrizio Passerotti ed a seguire la presentazione del libro “Eva e Petra, de su boccidorgiu de Buggerru a su scioperu” con l’autore Gianni Loy. La chiusura domenica con il corto di animazione “Munah s’Ammuntadora” (prodotto da Condaghes). Consulenza alla regia del premio Oscar Anthony La Molinara.

