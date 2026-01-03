A Domus Claudia la Befana del riciclo 

La casa della Befana, anzi delle Befane, è a Sestu, precisamente in via Parrocchia 80, a Domus Claudia. Si tiene anche quest’anno la Befana del riciclo, un evento organizzato dai volontari dei Sestu Angels, con la collaborazione della parrocchia di San Giorgio. Per i bambini c’è la magia di incontrare le Befane e vivere un pomeriggio da favola, ma anche la gioia di prendere un giocattolo nuovo e magari donarne uno vecchio, che non serve più, purché in buone condizioni, e che per qualcun altro può diventare un tesoro. «Ogni anno va sempre meglio grazie alla generosità di tanti, inoltre i bambini possono comprendere l’importanza di donare, e di evitare gli sprechi», spiega Marco Cinelli, uno dei volontari. La Befana del Riciclo è iniziata ieri e sarà dalle 17 alle 20 tutti i giorni fino a martedì 6, giorno in cui si svolgerà sia di sera che di mattina, dalle 9 alle 13. (g. l. p.)

