VaiOnline
Sestu.
04 gennaio 2026 alle 00:15

A Domus Claudia la Befana del riciclo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La casa della Befana, anzi delle Befane, è a Sestu, precisamente in via Parrocchia 80, a Domus Claudia. Si tiene anche quest’anno la Befana del riciclo, un evento organizzato dai volontari dei Sestu Angels, con la collaborazione della parrocchia di San Giorgio. Per i bambini c’è la magia di incontrare le Befane e vivere un pomeriggio da favola, ma anche la gioia di prendere un giocattolo nuovo e magari donarne uno vecchio, che non serve più, purché in buone condizioni, e che per qualcun altro può diventare un tesoro. «Ogni anno va sempre meglio grazie alla generosità di tanti, inoltre i bambini possono comprendere l’importanza di donare, e di evitare gli sprechi», spiega Marco Cinelli, uno dei volontari. La Befana del Riciclo è iniziata ieri e sarà dalle 17 alle 20 tutti i giorni fino a martedì 6, giorno in cui si svolgerà sia di sera che di mattina, dalle 9 alle 13. (g. l. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sangue nelle strade

Schianto fatale per un motociclista, rientrava a casa dalla moglie e dai figli

Roberto Basciu (45 anni) finisce contro un’utilitaria a S’Ecca S’Arrideli 
Allarme sicurezza.

Viaggi a ostacoli nel Nuorese tra animali vaganti sulle strade: ad alto rischio la 131 e la Dcn

Caterina De Roberto (Ha collaborato Francesco Oggianu)
La crisi

Meloni: «Azione legittima Proteggiamo gli italiani»

L’opposizione: violata la legalità internazionale Ma la premier non ha dubbi: intervento difensivo 
Il caso

Pesca dei ricci, riparte la stagione Ma è gia emergenza

Esordio della app obbligatoria per denunciare le quantità raccolte 
Luca Mascia
L’allarme

Blitz contro la pedopornografia nell’Isola

A Sassari arrestato un 53enne: sequestrati duemila file. Denunce anche a Cagliari 
Matteo Vercelli
L’omaggio

«Valentino, amico geniale che ha dato il cuore all’Isola»

Il collega Franco Meloni ricorda il cardiochirurgo cagliaritano scomparso lo scorso 31 dicembre 
Franco Meloni
La strage di Capodanno

Identificate 11 vittime, 3 sono italiane

Speranze finite per Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini e Achille Barosi 