A Dolianova a passo di danza 

«Le nostre attività sono molto lontane ma hanno un punto in comune – spiega Picciau – l’età medio-alta della nostra utenza. Per questo abbiamo ragionato su un progetto che unisce le nostre due visioni: offrire alle allieve di Simona un soggiorno esperienziale in un luogo non turistico».

Simona Scotto da 30 anni insegna danza in Inghilterra riservando particolare attenzione alle persone anziane, spesso escluse da attività di gruppo, e sostenendo la loro partecipazione alla danza come forma di socializzazione e sviluppo della creatività. Dalla scorsa primavera Simona, col marito Liam, ha deciso di trascorrere parte dell’anno a Dolianova. Qui l’incontro con Alessandro Picciau, operatore nel settore del turismo esperienziale, che ha dato il via all’idea di mettere insieme valorizzazione del territorio e scambio culturale: gli ospiti stranieri sono chiamati a fare parte integrante della comunità che li accoglie.

Durante la pandemia Simona Scotto ha tenuto le sue lezioni di danza on line, attraverso Internet. Adesso la ballerina cagliaritana, direttore artistico e coreografo della compagnia Counterpoint dance di Islington (Londra), ha invitato le sue allieve virtuali a trascorrere una settimana a Dolianova (dove da qualche tempo ha deciso di trascorrere gran parte dell’anno) all’insegna della danza, a stretto contatto con le tradizioni e le bellezze del territorio. Lezioni finalmente dal vivo e in vacanza: balli sardi e contemporanei si sono intrecciati nei locali di Villa de Villa a Dolianova. Giornate indimenticabili per le allieve tra i 55 e i 70 anni, giunte in Sardegna da Inghilterra, Finlandia, Ecuador e dal resto d’Italia.

Durante la pandemia Simona Scotto ha tenuto le sue lezioni di danza on line, attraverso Internet. Adesso la ballerina cagliaritana, direttore artistico e coreografo della compagnia Counterpoint dance di Islington (Londra), ha invitato le sue allieve virtuali a trascorrere una settimana a Dolianova (dove da qualche tempo ha deciso di trascorrere gran parte dell’anno) all’insegna della danza, a stretto contatto con le tradizioni e le bellezze del territorio. Lezioni finalmente dal vivo e in vacanza: balli sardi e contemporanei si sono intrecciati nei locali di Villa de Villa a Dolianova. Giornate indimenticabili per le allieve tra i 55 e i 70 anni, giunte in Sardegna da Inghilterra, Finlandia, Ecuador e dal resto d’Italia.

Le allieve

Simona Scotto da 30 anni insegna danza in Inghilterra riservando particolare attenzione alle persone anziane, spesso escluse da attività di gruppo, e sostenendo la loro partecipazione alla danza come forma di socializzazione e sviluppo della creatività. Dalla scorsa primavera Simona, col marito Liam, ha deciso di trascorrere parte dell’anno a Dolianova. Qui l’incontro con Alessandro Picciau, operatore nel settore del turismo esperienziale, che ha dato il via all’idea di mettere insieme valorizzazione del territorio e scambio culturale: gli ospiti stranieri sono chiamati a fare parte integrante della comunità che li accoglie.

Il turismo

«Le nostre attività sono molto lontane ma hanno un punto in comune – spiega Picciau – l’età medio-alta della nostra utenza. Per questo abbiamo ragionato su un progetto che unisce le nostre due visioni: offrire alle allieve di Simona un soggiorno esperienziale in un luogo non turistico».

Per sette giorni, le ballerine hanno seguito le lezioni di danza al mattino mentre al pomeriggio hanno potuto conoscere da vicino le bellezze storiche e ambientali del Parteolla e le sue eccellenze enogastronomiche. «Sono in prevalenza le allieve delle mie classi online aperte durante la pandemia e che continuo a seguire a distanza – racconta Simona Scotto – alcune di loro hanno avuto la possibilità di conoscersi personalmente proprio qui in Sardegna».

La danza

Uno scambio culturale che ha coinvolto anche il gruppo folk Città di Dolianova (associazione fondata nel 1967, tra le più longeve nell’Isola) e il coro polifonico Inkantos D’Olia. «Nella coreografia presentata – aggiunge Simona – le ballerine dovevano riservare una parte all’improvvisazione: ho suggerito loro di raccontare attraverso la danza le emozioni provate durante questo soggiorno».

Proprio questo era l’obiettivo del progetto: restituire e esplicitare con il ballo l’esperienza maturata nel confronto con artigiani, artisti e semplici curiosi.

L’emozione

«Esperienza da ripetere – dice Leah, 69enne proveniente dalla Cornovaglia – mi ha colpito l’ospitalità garbata dei sardi. In questi giorni siamo state anche a Cagliari, città bellissima con una spiaggia meravigliosa. A Dolianova però abbiamo avuto la sensazione di vivere la Sardegna vera, non quella delle riviste».

Per alcune, il contatto con la natura ha avuto un significato particolare: «Un meraviglioso limone ha accompagnato il mio soggiorno – commenta Kitty, 70enne finlandese – quando sono arrivata era notte e non l’ho visto. La mattina successiva sono stata investita dal suo profumo. Questa sensazione ha ispirato la mia parte di danza creativa in cui ho voluto esprimere davanti agli amici sardi l’emozione provata in questi giorni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata