“A diosa” diventa “I cannot fall asleep” 

Si può riscrivere la musica tradizionale isolana in chiave moderna senza rischiare di cadere nella banalità? Ci prova Luca Espa, 28 anni, di Quartu, che ha appena realizzato una versione dance di “No potho reposare”.

Giro d’Italia

La sua storia è quella di tanti appassionati di musica. Comincia a scrivere e cantare da giovanissimo, a 16 anni. A 21 anni abbraccia la sfida dell’artista di strada, portando la sua voce nelle piazze della Sardegna. È lì che si fa conoscere, fino a spingersi oltre l’isola con il format “Il Giro d’Italia”. «Cantavo per poter viaggiare», racconta. «Con le donazioni ricevute durante le esibizioni, finanziavo il viaggio in auto. Ho attraversato la Sicilia, la Campania, la Basilicata e sono stato a Roma, Milano e Bologna».

Il cambio con i social

Nel 2024 inizia a puntare sui social, potenti strumenti di promozione delle proprie passioni. Sperimenta nuovi format, riproponendo pezzi moderni in sardo. Un’idea tanto semplice quanto capace di ricevere gli apprezzamenti del pubblico sardo, molto legato alle proprie radici. «Non mi aspettavo tanto clamore», ammette. «Quando Zarrillo e Alfa hanno condiviso le mie reinterpretazioni, ho capito che qualcosa stava accadendo». La versione sarda de “Il filo rosso” di Alfa diventa virale, regalando a Luca una visibilità nazionale. Non si ferma: utilizza la creatività per scrivere canzoni proprie ed ecco Inequivocabilmente sardo, un inno sull’identità dell’isola, utilizzato dal Cagliari durante l’intervallo delle partite in casa. «La mia passione nasce da una necessità interiore”, confessa. «Da piccolo mi rifugiavo nelle scale di casa per sentire l’eco della mia voce. Scrivere è stato un modo per esprimere cose che non riuscivo a dire a voce». Ora ecco un progetto ancora più audace: la versione dance di “No potho reposare”, brano della tradizione sarda reso famoso fra gli altri e in tempi recenti dai Tazenda. Piccolo excursus storico: il pezzo, che si chiama in realtà “A diosa”, nasce da una poesia scritta nel 1915 dall’avvocato di Salvatore Sini (Sarule,1873 – Nuoro, 1954) e poi tradotta in musica nel 1920 dal compositore Giuseppe Rachel nato a Cagliari nel 1858 e scomparso a Nuoro nel 1937.

L’idea

«Il rifacimento è nato per gioco, da un’idea di un follower che mi propose di fare una hit sarda in inglese. Ho scelto “Non potho reposare” perché è un pezzo sacro, un pilastro della nostra cultura. L’ho fatto con rispetto e il risultato, per me, è stato incredibile». Il brano, intitolato “I cannot fall asleep”, è stato prodotto insieme a Vittorio Amendola, un produttore di Cosenza che non conosceva la canzone. «All’inizio ero spaventato», ammette. «Sapevo di toccare qualcosa di storico, ma l’ho fatto con l’intento di portare questa melodia nel mondo». Il rischio di banalizzare una canzone è altissimo, l’effetto trash è dietro l’angolo, ma Luca vuole correrlo. I social, si sa, non perdonano: in poco tempo sei una stella, in un attimo puoi essere lapidato. La risposta, invece, c’è. Il brano ha già raccolto consensi, come ci racconta. «È su tutte le piattaforme musicali. Spero che arrivi a tutti, perché rappresenta la nostra storia in una forma nuova».

Luca non si ferma alla musica: coglie opportunità, collabora con varie iniziative benefiche. Ieri era al Microcitemico di Cagliari per portare i regali ai bambini. «Molti di loro mi seguono ed è una gioia poter donare un sorriso».

L’appello

Infine un appello: «Cara Sardegna, come me ci sono tanti artisti che usano i social per far emergere la nostra musica e cultura. Sosteneteci e cercheremo di ripagare la fiducia con tutto il nostro impegno».

RIPRODUZIONE RISERVATA