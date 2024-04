«A Dio, eri l’anima dell’oratorio»  

Sono tutti qui i suoi ragazzi. Lo sguardo basso, la maglietta arancione, gli occhi bagnati di lacrime, i giovani dell’oratorio siedono davanti alla bara ricoperta di rose rosse, sistemata davanti all’altare, a fianco a Gesù Crocifisso. Come a proteggerlo questo feretro dove giace quella che è stata la loro guida, Roberto Massa, strappato alla vita a soli 53 anni, morto in un incidente stradale in sella alla sua moto venerdì scorso, all’incrocio tra via Cagliari e via Livorno.

Basilica stracolma

Sono venuti in tantissimi nella basilica di Sant'Elena per l’ultimo saluto a questo gigante buono, titolare di una ditta di autospurgo che da tempo era anche ministro straordinario dell’eucarestia qui a Sant’Elena, e che dopo il trasferimento del vice parroco don Gianmarco Lorrai a Guasila, aveva preso anche le redini dell’oratorio.

Nei primi banchi la moglie Simona Puddu, non distoglie lo sguardo da quella bara, da quella foto da dove il suo adorato Roberto sorride come faceva sempre. La più piccola della famiglia Manuela, stringe forte la mano del fratello Alessio, si alza, si siede, e cerca di farsi forza. C’è anche l’altro fratello Federico, occhiali scuri a nascondere lacrime e dolore, mentre ascolta le parole di don Lorrai che ha celebrato la messa.

L’omelia

«Davanti al mistero della morte», dice il sacerdote, «non ci sono tante parole. E non mi è molto facile trovarle di fronte alla morte di Roberto che per me era come un fratello. Roberto era un marito e un padre di famiglia, una persona buona e generosa. Ha saputo vivere la fede in tanti modi, ha saputo stare in mezzo ai ragazzi. Questo non è un addio come lo intendiamo noi, è un A Dio, è un modo per poterci rincontrare». Con lui sull’altare ci sono il parroco di Sant’Elena don Alfredo Fadda, don Antonello Piras della parrocchia di Sacro Cuore, don Davide Collu della parrocchia di San Luca, don Giacomo Faedda parroco di San Giovanni Bosco a Selargius e don Ausilo Chessa collaboratore a Sant’Elena, accompagnati da diaconi e ministranti.

Il messaggio di Baturi

E ci sono anche le parole dell’arcivescovo Giuseppe Baturi, assente perché impegnato a Roma, che ha voluto lasciare un messaggio: «Partecipo con grande dolore alla perdita del caro Roberto che conoscevo e stimavo. In questi anni ha arricchito con la sua presenza e il suo servizio la comunità della parrocchia di Sant’Elena e lascia il ricordo del suo amore per il prossimo e della grande generosità nell’impegno con i giovani dell’oratorio».

Commozione

Cariche di commozione anche le parole di don Alfredo Fadda alla fine della messa: «Caro Roberto, non intendo fare un’altra omelia ma solo ringraziarti per i vari servizi svolti in parrocchia, da quello di ministrante a animatore dell’oratorio, ad allenatore sportivo. Ma quello per cui intendo dirti grazie mille volte è il servizio con i ragazzi dell’oratorio dove sei stato amico fratello e padre. Devo ringraziare anche la tua famiglia per la pazienza che ha avuto quando ti vedeva arrivare tardi a casa. Alla domanda “Dov’eri?” la facile risposta era “All’oratorio per la partita o per le diverse attività”». Si commuove don Alfredo: «Grazie Roberto perché ci hai voluto bene e ci hai dato molto del tuo tempo. Per ogni gesto d’amore per la nostra chiesa, ti ricompensi il Signore e ti accolga tra le braccia paterne».

Dopo la benedizione di rito, il feretro si avvia verso il cimitero, tra una folla composta e il volo dei palloncini bianchi e arancioni, i colori dell’oratorio, i colori dei suoi ragazzi.

