A dieci anni di distanza la rinata Provincia approva il Bilancio 

L’ultima volta che la Provincia dell’Ogliastra aveva adottato un proprio bilancio risaliva al 2016. Dieci anni dopo, nell’aula consiliare della sede di Lanusei (l’assemblea era stata convocata inizialmente a Tortolì) è successo di nuovo. All’ordine del giorno del Consiglio di ieri l’adozione dello schema di bilancio di previsione finanziario, che ha ottenuto il via libera (all’unanimità) dell’Aula. Il documento contabile che pianifica entrate e spese dell’ente amministrato da Alessio Seoni è atteso dal parere dell’assemblea dei sindaci, convocata per lunedì prossimo. Nel corso della riunione è stato adottato anche il Dup (Documento unico di programmazione), strumento fondamentale di pianificazione strategica e operativa della baby Provincia risorta lo scorso anno, prima con una parentesi commissariale e poi, da fine settembre, amministrata da un vero e proprio organismo politico costituito da presidente e consiglieri a tempo, tutti investiti da deleghe.

In attesa che la parte politica illustri nel dettaglio il previsionale, è facile pensare che all’interno lo schema siano ricompresi anche i finanziamenti (18 milioni di euro) trasferiti un mese fa dalla Provincia di Nuoro e che serviranno, come hanno spiegato il presidente Seoni e i consiglieri alla Viabilità (Francesco Carta) e all’Edilizia scolastica (Mara Mascia), per effettuare interventi sulla rete stradale e sugli edifici scolastici. (ro. se.)

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