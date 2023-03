A dicembre la tragedia del cuoco 

Lo scorso dicembre, nello stesso tratto di via Marconi nelle vicinanze del centro commerciale dove ieri c’è stato il grave incidente, si era consumata la tragedia con la morte di Pino Incani, 60 anni, originario di San Gavino, residente a Quartu: il “re cuoco” del ristorante Lo Spiedo Sardo di Cagliari è stato travolto e ucciso mentre era sulla sua bici, poi ritrovata accartocciata sul ciglio della strada.

Era stata una 21enne a fare la macabra scoperta dopo l’una di notte: nella strada non c’erano macchine, ma solo la bici. Si era avvicinata e aveva visto il corpo dell’uomo nel canneto, dando l’allarme. Dell’investitore e della sua auto,in un primo momento, nessuna traccia. La caccia all’automobilista da parte dei carabinieri della compagnia era scattata subito ma verso mezzogiorno, l’uomo, un cagliaritano di 51 anni, si era presentato in caserma a Quartu accompagnato dal suo legale. Era stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.

