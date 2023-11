A dicembre la sagra del miele 

San Sperate città del miele: il Comune si prepara ad ospitare la manifestazione che celebra il prodotto frutto delle impollinatrici per eccellenza, le api. Da tempo si parlava di questo potenziale appuntamento, dai primi mesi dell’insediamento del sindaco Fabrizio Madeddu, che in più di un’occasione aveva rivelato di voler dare rilievo alle tante realtà apistiche del paese. Alla fine è arrivata l’ufficialità: la prima edizione della sagra dedicata al nettare è programmata per il 16 e il 17 dicembre.

Un’iniziativa nata dalla «convinzione che lo sviluppo del proprio territorio e la salvaguardia delle risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche e storiche, legate ai territori con vocazione all'apicoltura debbano necessariamente essere messi in rapporto con le antiche origini legate al mondo dell’agricoltura e dell’attività apistica in modo particolare», racconta Madeddu. «Il nostro Comune dal 2007 fa parte dell’associazione nazionale Le città del miele», aggiunge. Poi l’appello della vicesindaca Germana Cocco: «Gli operatori agricoli che operano nel campo apistico, ma anche gli hobbisti, possono prendere parte all’organizzazione della manifestazione contattandoci». (m. p.)

