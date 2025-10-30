VaiOnline
Autunno in Barbagia.
31 ottobre 2025 alle 00:15

A Desulo ricca vetrina con “La montagna produce” 

Un appuntamento-simbolo, non solo per il centro Sardegna. “La montagna produce”, evento giunto alla 34esima edizione, è al via domani a Desulo tra prodotti tipici, ospitalità e grande musica. Inserita nel circuito di Autunno in Barbagia, l’1 e 2 novembre vedrà la partecipazione di Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Modena City Ramblers, Maria Luisa Congiu, Giuliano Marongiu, Istentales e le più belle espressioni del folklore isolano.

Ricco programma

La manifestazione, promossa da Comune e Pro Loco, intende accontentare un pubblico variegato. Il centro storico di Asuai dominerà la scena. In principio sagra dei prodotti tipici e vetrina culturale del paese. Gli organizzatori, però, hanno deciso di ampliare visioni e prospettive. Così, accanto alle prelibatezze della tavola - in testa salumi, formaggi e torrone - trova spazio l’artigianato di qualità. Il legno locale lavorato con cura, da una parte; le creazioni artistiche ispirate all’arte del cucito desulese, dall’altra. E in primo piano mostre, seminari, convegni, sfilate, spettacoli e concerti. Insomma, la buona cucina, vero marchio di fabbrica di un appuntamento di successo, quest’anno abbraccerà l’intrattenimento. Sabato e domenica, dalle 15, è in programma “Desulo in festa”. Due palchi accoglieranno artisti come Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Modena City Ramblers, Istentales o Maria Luisa Congiu, giusto per citarne alcuni. La “casa Montanaru” ospiterà il premio letterario intitolato al celebre poeta Antioco Casula, alla presenza della governatrice Alessandra Todde.

Accoglienza

«La Montagna produce è uno degli appuntamenti più importanti dell’Isola», dice il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis.

«Per noi accogliere le migliaia di visitatori che ogni anno ci scelgono significa aprire uno scrigno di emozioni, cultura, paesaggi», sottolinea.

La presidente della Pro Loco, Alessandra Peddio, aggiunge: «Desulo offre una visione sempre nuova della sua infinita bellezza e delle sue mille risorse».

