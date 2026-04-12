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Arzana.
13 aprile 2026 alle 00:35

A Delogu il premio “Alberini” 

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Per la sezione ogliastrina dell’Accademia italiana della cucina, la Mares e Montes di Arzana offre prodotti di nicchia e di elevata qualità. Ecco perché il suo fondatore, Salvatore Delogu, pastaio originario di Lodine ma trapiantato nel paese ai piedi del Gennargentu, è stato meritevole del premio “Massimo Alberini”, uno dei più prestigiosi riconoscimenti assegnati annualmente dall’Accademia a imprese o attività che si dedicano alla produzione, lavorazione e vendita di prodotti alimentari di alta qualità, con un forte legame con la tradizione locale.

L’evento si è tenuto sabato sera al ristorante La Pineta di Arzana nell’ambito dei festeggiamenti organizzati nel 50esimo anniversario della fondazione del locale, avviato nel 1976 da Cesare Nieddu, di rientro dalla Germania, cuore e anima insieme alla moglie Lina Sumas e ai figli (Claudio, uno degli eredi, porta avanti l’attività) del nido del gusto celebre per i suoi piatti a vocazione tradizionale. Alla premiazione di Delogu, già chef, era presente la delegazione della sezione ogliastrina dell’Accademia con in testa il presidente, Raffaele Sestu, medico di Arzana e numero uno delle Pro Loco regionali. (ro. se.)

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