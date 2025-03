A Dedalo tra pozzetti pericolosi e parcheggi non finiti 

Progressi nella viabilità nel quartiere Dedalo a Sestu, ma anche qualche problema da risolvere. I residenti raccontano due problemi; pozzetti scoperti in un terreno semi incolto e parcheggi non ancora completi.

Desta preoccupazione soprattutto il primo caso, in uno spazio di viale Vienna tra due palazzine. Qui l’erba è quasi incolta e camminando con attenzione si possono notare due buchi abbastanza profondi. Il primo, coperto in modo un po’ artigianale da una lastra di cemento e una pietra, il secondo, da un vecchio chiusino, che però sembra più grande del buco, ed instabile. La situazione è già stata segnalata in passato in un’area le cui competenze forse non sono chiare in ogni punto, ma il Comune parla di verifiche a stretto giro.

Capitolo due, i parcheggi, un problema vecchio quanto il quartiere. Qui infatti erano pochissimi, e la realizzazione di nuove aree di sosta ha rappresentato una vera boccata d’ossigeno. Peccato che non siano del tutto finite; niente linee che delimitano gli spazi, e soprattutto paletti in ferro con tanto di nastro rosso che fanno tanto effetto cantiere, e rappresentano un pericolo per chiunque inciampa e potrebbe farsi male al viso. Eppure basterebbe poco per sistemare tutto.

«Il problema è noto ed è stato segnalato e già sollecitato agli enti proprietari delle reti affinché provvedano alle modifiche necessarie così che il tutto sia messo in sicurezza», spiega il vicesindaco Massimiliano Bullita, che è anche assessore a Urbanistica e Traffico; «questi parcheggi sono nati anni fa, a seguito di una variante urbanistica che ha spostato alcuni volumi per attenuare la pressione urbanistica in via Berlino con la costruzione di nuovi edifici residenziali. L’amministrazione comunale ha stanziato delle somme per realizzarne in via Berlino, viale Vienna, vico I e vico II Bruxelles, dando un po’ di sollievo al problema della mancanza nella zona di posti auto». Commenta anche la sindaca Paola Secci: «Le risorse stanziate dal bilancio comunale sono state impiegate per continuare a rendere il quartiere Dedalo sempre più vivibile, con parcheggi e aree verdi».

RIPRODUZIONE RISERVATA