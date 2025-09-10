A Decimomannu caccia in volo per le esercitazioni 

Nell’aeroporto militare di Decimomannu, ieri, l’allerta restava “medio-bassa”: così il livello riportato all’ingresso dello scalo, l“Alpha plus” del Force protection condition (Fpcon). Non è il più basso, ma fa stare tranquilli.

L’invasione dello spazio aereo polacco da parte di droni russi, al momento, non sembra aver avuto conseguenze operative nella base: lo scenario internazionale, spiega una fonte militare, al momento non è cambiato per quanto riguarda le forze armate dell’Italia. Il gran parlare di applicazione dell’articolo 4 del trattato Nato e l’annuncio da parte del segretario generale Mark Rutte che l’alleanza intende difendere «ogni centimetro quadrato» dei territori di ogni Stato membro, a ieri non ha avuto conseguenze sul livello operativo dell’aeroporto campidanese. Un conto sono gli scenari di politica internazionale, insomma, e un altro quelli militari: lo Stato maggiore, finora, non ha parlato. Quindi? Pronti a intervenire in caso di bisogno ma nessun innalzamento dello stato d’allerta: un cambiamento ci sarebbe solo in presenza di una situazione di pericolo concreto che preveda l’attivazione dei sistemi di difesa.

Nasi all’insù

Più d’uno, ieri, nel Cagliaritano ha fatto caso con più attenzione e ansia del solito al passaggio di aerei militari. Mentre i più attenti segnalano la rotta di un aereo radar della Nato arrivato dalla Germania per girare in tondo sopra il Gennargentu e il Golfo di Orosei per poi rientrare in Germania, a Nobitz. Niente di anomalo, parrebbe. Nonostante la crescente tensione nel teatro ucraino e in quello palestinese il traffico aereo è in linea con quello dell’ultimo periodo e può essere verosimilmente riconducibile alle normali esercitazioni primaverili o, come in questo caso, autunnali: i periodi di alta pressione atmosferica garantiscono condizioni ottimali per l’addestramento e vengono scelti da vari reparti stranieri che in questo periodo non potrebbero esercitarsi allo stesso modo nei loro cieli.

Gli F-35

L’aeroporto di Decimomannu a oggi riveste esclusivamente un ruolo logistico e addestrativo e, almeno per qualche anno ancora, non avrà funzioni operative. Ciò significa che a Decimo i piloti studiano, fanno esercitazioni e gli aerei di passaggio usano lo scalo come punto d’appoggio e rifornimento, ma non c’è nessun impiego di altro tipo. I piani futuri invece prevedono un'implementazione importante. L'Aeronautica Militare italiana, si è saputo qualche mese fa dal documento di programmazione pluriennzle della Difesa, acquisterà altri quindici F-35A (a decollo e atterraggio convenzionale) e cinque F-35B (a decollo corto e atterraggio verticale): oltre che a Ghedi, in Lombardia, e Amendola, in Puglia, troveranno base proprio a Decimomannu. Dove, insieme a Grottaglie (in Puglia), sarà attivata nel contesto della Fase 2b del programma di potenziamento della flotta militare, con un ruolo strategico nella gestione e nel supporto logistico degli F-35.

La scuola dei top gun

Non solo: da qualche anno Decimomannu è sede dell’Ifts (Scuola internazionale di addestramento al volo), centro dedicato alla formazione dei piloti militari di velivoli di quarta e quinta generazione che accoglierà, in tempi stretti, anche i piloti statunitensi. Questo è un riconoscimento particolarmente rilevante: è la prima volta in assoluto che l’Aeronautica degli Stati Uniti (Usaf) seleziona una scuola estera per la preparazione dei suoi top gun.

