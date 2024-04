A De Rossi anche il derby 

Roma 1

Lazio 0

Roma (4-3-3) : Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Angelino (35' st Smalling); Cristante, Paredes (36' st Bove), Lo. Pellegrini; Dybala (34' st Abraham), Lukaku, El Shaarawy (25' st Spinazzola). In panchina Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Kristensen, Huijsen, Renato Sanches, Pisilli, Costa, Baldanzi, Zalewski. Allenatore De Rossi.

Lazio (3-4-2-1) : Mandas; Casale, Romagnoli (1' st Patric), Gila; Marusic (34' st Lu.Pellegrini), Vecino (25' st Luis Alberto), Guendouzi, Felipe Anderson; Kamada, Isaksen (1' st Pedro); Immobile (1' st Castellanos). In panchina Sepe, Renzetti, Hysaj, Cataldi, Rovella. Allenatore Tudor.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Reti : nel pt 42' Mancini.

Roma. La Roma vince col minimo scarto un derby non bello, combattuto e incattivitosi nella ripresa. A tutto svantaggio della squadra che doveva solo pensare a giocare per recuperare l'1-0 maturato alla fine del primo tempo sul colpo di testa di Mancini. Ed invece cade troppo presto nelle trappole e provocazioni proprie della stracittadina. Un derby che la Roma, alla quale la vittoria mancava da due anni, fa suo comunque con merito, se non altro per la maggiore voglia di prevalere testimoniata dal palo di El Sharaawy nella ripresa. Daniele De Rossi può così gioire sotto la Sud per il primo derby vinto da allenatore. Preceduto da incidenti in mattinata nei pressi dello stadio, con tre arresti tra cui un capo ultras laziale con diversi precedenti, un poliziotto ferito ed il sequestro di coltelli e bastoni.

Il gol partita al 42', sull'angolo nato da una respinta sbilenca di Gila, nel cuore dell'area irrompe Mancini che colpisce di testa da attaccante consumato e buca Mandas. Un colpo da ko inatteso, arrivato quando sembrava che i biancocelesti fossero riusciti a condurre in porto i primi 45 minuti senza particolari acuti, ma anche poca sofferenza. I giallorossi sfiorano il raddoppio con il palo centrato da El Shaarawy al 10' della ripresa. È stato un derby combattuto, ma corretto fino a quando Dybala dice qualcosa a Guendouzi, che lo prende per il collo. Guida li sgrida, ma non ammonisce. De Rossi toglie un Dybala nervoso e dopo 10 mesi si rivede in campo Abraham, mentre Smalling sostituisce Angelino. La Lazio prova a raggiungere il pari fino alla fine, ma l'ultima immagine è quella dei romanisti in festa sotto la Curva Sud.

