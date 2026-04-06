A Cuccu e Gardelli la “mezza” dell’Asinara 

Bella ma molto, molto impegnativa, la prima Mezza Maratona Isola dell’Asinara si è consegnata ieri a Michele Cuccu ed Eleonora Gardelli. Sono stati loro i migliori tra gli oltre cento partecipanti alla gara ideata da Fabrizio Baralla, dopo 21,097 km sulle strade di cemento dell’Isola carceriaria, oggi Parco Naturale.
Ordini d’arrivo. Maschile : 1. Michele Cuccu (M40, Runfast Sassari) 1.21’47”, 2. Pietro Grussu (M45, Atl. Buddusò) 1.22’58”, 3. Giuseppe Loriga (M45, Atleticamente) 1.24’54”, 5. Angelo Todde (M40, Runfast) 1.26’32”, 6. Fabio Tramonte (M40, Tri Team Sassari) 1.26058”, 7, Alviero Atzeni (M55, Cagliari Marathon Club) 1.27’07”, 8. Roberto Bitti (M50, Tri Team Sassari) 1.29’01”, 9. Lorenzo Sciullo (M35, Runcard) 1.29’53”, 10. Giovannino Pinna (Tri Team Sassari) 1.29’55”.
Femminile : 1. Eleonora Gardelli (F40, Moving SSD) 1.31’11”, 2. Adiana Guadalupe Dessì (Pf, Atl. Ogliastra) 1.33’08”, 3. Silvia Piras (F45, Cagliari Atl. Leggera) 1.39’26”, 4. Annalista Gaspa (F60, Atleticamente) 1.46’42”, 5. Assunta Ru (F45, Tri Team Sassari) 1.47’16”, 6. Giovanna Panai (F55 (Ittiri Cannedu) 1.49’56”, 7. Paola Muzzu (F40, Atleticamente) 1.50’33”, 8. Cristina Onnis (F60, Blue Tribune) 1.51’19”, 9. Rossella Soriga (F60, Alghero Marathon) 1.52’26”, 10. Cinzia Noli (F40, Runfast SS) 1.53’31”.
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