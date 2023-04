A Cuadrado 3 turni, chiusa la curva Juve 

Tre giornate a Cuadrado, una a Lukaku e Handanovic, un turno di chiusura per la curva della Juventus dalla quale sono piovuti insulti razzisti contro Lukaku: sono le squalifiche inflitte dopo quanto accaduto nella semifinale di Coppa Italia martedì scorso.

Il colombiano per il giudice sportivo ha «strattonato vigorosamente un calciatore della squadra avversaria cingendogli le mani al collo e indirizzandogli un pugno al volto» prima di essere «diviso a forza grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra»; al portiere nerazzurro, espulso come Cuadrado, è contestato un identico comportamento tranne il tentativo di colpire l’avversario; Lukaku è stato fermato perché espulso (doppia ammonizione) «per il comportamento scorretto nei confronti di un avversario» e quello «non regolamentare in campo».

La Curva resterà chiusa (contro il Napoli) per i «beceri e insultanti cori e grida di discriminazione razziale» contro Lukaku. La Juve, che deve decidere se fare ricorso contro la decisione e le tre giornate date a Cuadrado, ha individuato i due tifosi responsabili, un minorenne e un adulto, ne ha segnalato i nomi alla Digos e ha deciso di bandirli dallo Stadium rispettivamente per 10 anni e a vita.

Intanto oggi si giocano tre anticipi: Salernitana-Inter alle 17, Lecce-Napoli alle 19 e Milan-Empoli alle 21. I nerazzurri devono riprendere la corsa verso la Champions, i campani devono risollevarsi dopo il ko col Milan al Maradona e compiere l’ultimo passo verso lo scudetto, i rossoneri devono dare continuità al successo in Campania per arrivare nei primi quattro posti.

