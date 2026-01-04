A Cremona per cercare il colpo 

Caprile e Palestra, sì, ma non solo. Il Cagliari deve provare a Cremona a cercare il terzo successo esterno e servirà l’apporto di tutti. Non solo dei sicuri protagonisti, uno dei quali peraltro non è un uomo sul quale poter investire, perché sul laterale di Buccinasco l’Atalanta ci ricaverà un tesoretto, sempre che non se lo tenga stretto. Serviranno la spinta di Idrissi (in grande condizione), la solidità di Adopo e Prati, le idee di Gaetano ed Esposito, i gol di Borrelli e del giovane Kilicsoy, apparsi col Milan delle controfigure rispetto alle esibizioni precedenti, il carettere di Luperto e della bella sorpresa Rodriguez.

La gara col Milan ha riportato tutti al piano terra, dettagli e organizzazione fanno la differenza – per richiamare Pisacane – e se il livello attuale della formazione di Allegri sembra inarrivabile, ambizione e spessore tecnico ti devono portare alla sfida di Cremona con la testa giusta. Quella, per essere chiari, vista a Torino. A caccia del terzo colpo esterno dopo quelli di Lecce e dell’Olimpico granata.

Campo e mercato

Il quasi certo arrivo di un centrocampista – ne parliamo nella pagina precedente – può essere letto con due chiavi: l’infortunio di Deiola è più serio del previsto e serve subito un altro elemento che conquisti palla e riparta, oppure si opterà per una sorta di playmaker, dando una spallata alle certezze su Prati? Le parole di Giulini sono apparse come un “richiamo” per il direttore sportivo Angelozzi a fare presto.

L’esclusione di Mina dagli undici titolari è un altro passaggio-chiave della stagione. Anche lì non esistono più intoccabili, il metodo Pisacane applicato su Luperto – con buoni effetti, sembra – ora lo vediamo anche sul totem colombiano, gli sviluppi sono imprevedibili. In difesa Rodriguez è senza alcun dubbio un elemento di valore e farlo stare in campo è la medicina migliore per una sua crescita. In mezzo al campo Adopo, senza Folorunsho e Deiola, è diventato intoccabile, i progressi di Mazzitelli sono evidenti e Pisacane si fida. La quesione attacco è più complessa: a Cremona l’allenatore potrebbe presentare un Cagliari offensivo davanti a Nicola, magari con le due punte (Borrelli e Kili) e Gaetano e quindi una linea di mezzo contenitiva senza Esposito. Oppure allo Zini potrebbe riconsegnare lo scettro di prima punta a Borrelli, escludendo il turco, con Esposito a fare da spalla, senza dare punti di riferimento certi a Nicola.

Gli avversari

Ieri pomeriggio la Cremonese ha perso in pieno recupero a Firenze una partita scorbutica, con alcuni episodi discutibili, mostrando comunque una buona tenuta. La rete di Kean al 92’, un batti e ribatti in area piccola che ha favorito l’attaccante viola, è stato il classico gol della disperazione per una squadra, quella viola, che aveva una sola opzione, la vittoria. Nicola ha schierato il suo 3-5-2 con Vardy e Bonazzoli davanti e Baschirotto al centro della difesa fra Terracciano e Folino. Giovedì lo scontro diretto.

