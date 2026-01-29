A Crans Montana oggi le azzurre nella discesa libera 

Crans Montana. Dopo aver superato brillantemente nel gigante di Plan de Corones il test del rientro alle competizioni dopo il drammatico incidente dell’aprile 2025, per Federica Brignone è arrivato il momento di mettersi alla prova anche nelle discipline veloci, le prime in cui sarà impegnata a Cortina. L'occasione con la discesa libera di oggi e il superG di domani previsti dal calendario di Coppa del mondo. La tappa è quella di Crans Montana, dove incombe il peso della tragedia di Capodanno e le cui tante vittime sono state ricordate dalla Nazionale con una commossa cerimonia davanti alla discoteca. Crans resta però anche località di grandi successi per le sciatrici azzurre: Brignone si è infatti imposta in ben quattro occasioni (nel 2017, 2018, 2019 e 2020, sempre in combinata e dunque con una gara veloce ed una manche di slalom), Goggia ha invece vinto la discesa a ripetizione: nel 2023, due volte nel 2021 e poi ancora nel 2019 mentre è stata terza nel 2022. Quella di oggi sulla pista del Mont Lachaux sarà una discesa breve dopo che l'unica prova - disturbata da un forte vento in quota - che si è potuta disputare mercoledì è stata su un tracciato più corto. Per cui sarà una gara da fare tutta d'un fiato, con le leader azzurre in piena fiducia. «Il mio programma - ha spiegato Federica - prevedeva una decisione sulla discesa dopo le due prove. Ne abbiamo fatta una sola e dal mio punto di vista è andata bene. Per cui mi sento in fiducia e ho voglia di provarci». «Crans in passato - ha detto invece Goggia - mi ha regalato grandissime soddisfazioni. Ma ogni gara fa storia a sé».

