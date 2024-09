A Courmayeur Virdis è secondo  

Ennesimo ottimo risultato nella Regolarità per Alessandro Virdis e Silvia Giordo. A bordo della Porsche 635 Coupè delle 1954, l’equipaggio sardo si è classificato secondo (assoluto e di classe Rc3) venerdì e sabato scorso a Courmayeur nella 2ª Cisalpina Classic Race, Superclassica a calendario Aci Sport per auto storiche e youngtimer prodotte fino al 1990, valida per il Campionato Italiano Grandi Eventi per Supercar e Gran Turismo moderne. In gara anche le Gt Ferrari del campionato tricolore.

