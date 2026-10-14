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Muravera.
15 ottobre 2026 alle 00:42

A Costa Rei tornano 500 chili di sabbia, conchiglie e ciottoli 

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Sono ritornati a Costa Rei e a Capo Ferrato, calette comprese, 500 chili di sabbia, conchiglie e ciottoli sequestrati all’aeroporto di Cagliari-Elmas durante la stagione estiva. La sabbia era contenuta in centinaia di bottigliette di plastica che i turisti-predatori volevano portarsi a casa come ricordo della Sardegna.

A riposizionare la refurtiva hanno pensato i barracelli di Muravera, nonostante non siano ancora operativi. «Abbiamo riposizionato la sabbia soprattutto a Costa Rei mentre per i sassolini siamo andati nelle calette», ha detto il comandante Daniele Battaglia, «ce l’hanno chiesto e ci siamo prestati volentieri, anche se la nostra situazione è ancora in stand-by a causa di problemi burocratici. Attendiamo ancora i fondi relativi agli anni 2023-25, ci auguriamo che la situazione si risolva entro questo mese». Da quando sono stati istituiti, nel 2017, i barracelli si occupano praticamente ogni anno di riposizionare la sabbia lungo il litorale di Muravera in collaborazione con i volontari di Sardegna rubata e depredata. Il dato preoccupante è il continuo incremento del materiale sequestrato: si è passati dai 200 chili dei primi anni ai 500 del 2026.

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