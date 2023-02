«A Costa Rei parlo in sardo con i turisti» 

Negli incontri pubblici parla in sardo, in aula consiliare lo stesso. E parla in sardo anche con chi sardo non è «perché mi dicono che è bellissimo sentire la lingua sarda, se poi qualcosa non la capiscono gliela spiego in italiano». Danilo Melis, 22 anni, è il più giovane consigliere comunale di San Vito ma in tutto il Sarrabus è già un punto di riferimento nella lotta per la tutela e la valorizzazione della lingua sarda. Anche per questo si è battuto, assieme all’amministrazione comunale di San Vito e Villaputzu (il progetto è portato avanti da entrambi i Comuni), per l’apertura del primo ufficiu linguisticu sarrabesu. Ufficio che gestisce direttamente lui e che, a partire da giovedì 2 marzo, offrirà gratuitamente un corso di lingua sarda.

Il corso

«È un progetto al quale tenevo tantissimo – spiega Melis sempre in sardo – e sto invitando tutti ad iscriversi, de pressi puru ». E dire che da bambino nessuno gli ha imposto niente in famiglia: «I miei genitori mi parlavano sia in sardo sia in italiano, sono io che mi sono innamorato del sardo». Ma ecco subito le prime delusioni: «Alle elementari qualche maestra quando mi sentiva parlare in sardo mi rimproverava. Mi diceva di smettere che sembravo un maleducato, che dovevo usare solo l’italiano. Questa cosa mi ha ferito».

Un episodio che lo ha spinto a difendere ancor più la sua lingua, a frequentare corsi («Ho seguito diversi laboratori ad Elmas»), a rispondere con le dovute argomentazioni a chi gli diceva che «è meglio conoscere l’inglese che il sardo».

«Bisogna prendere coscienza di cosa siamo – spiega il giovane consigliere comunale di San Vito – il sardo è una realtà dell’essere e se non lo conosciamo e non lo parliamo rischiamo di vivere una esistenza zoppa».