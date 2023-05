A Costa Rei c’è la panchina dell’amore 

I primi sono stati due turisti non più giovanissimi: all’improvviso mentre passeggiavano a Costa Rei si sono abbracciati e poi sono partiti anche i baci. Sì, perché ormai da una settimana in Piazza Italia c’è l’obbligo di baciarsi. Lo impone un cartello vicino ad una panchina: “In questo luogo è obbligatorio baciarsi”. Sopra c’è l’immagine stilizzata di un uomo e una donna: “Kiss me, please”. La stessa panchina è stata dipinta di bianco e abbellita con nastri rossi, pronta ad accogliere gli innamorati.

La scelta

L’idea di realizzare e posizionare il cartello è venuta a Ida Stabile, titolare con la sorella Cristina della nuova farmacia di Costa Rei (la prima aperta tutto l’anno), inaugurata a gennaio in piazza Italia. «Quasi sempre – spiega Ida Stabile – ci dicono quello che non possiamo fare, viviamo in un mondo di divieti. Sarebbe bello invece che ogni tanto ci dicessero anche che cosa fare. Ecco, questo cartello è un invito esplicito a baciarsi e a esaltare l’amore in tutte le sue forme».

Ida aveva notato un cartello “Kiss me” durante una vacanza a Sirmione, sul Lago di Garda, e anche in Campania, la sua Regione d’origine. «E allora – mi sono detta – perché non a Costa Rei?». Lo ha commissionato color rosa e l’ha fatto installare di fronte alla farmacia. «Ti consente – evidenzia - di associare un ricordo romantico a questa meravigliosa località. Associamo Costa Rei all’amore, non per esempio ai rifiuti abbandonati.

Nell’angolo dell’amore l’aiuola sarà ricoperta di fiori e sull’albero dietro la panchina spunteranno tanti cuoricini rossi. «Non si fermano solo coppie di giovani – dice ancora Ida Stabile – l’altro giorno c’era un padre con il figlio, ci sono tanti anziani e c’era anche una signora con il suo cagnolino. E in tanti si fermano a fare delle foto col cartello sullo sfondo. Alla fine un po’ tutta Piazza Italia sta diventando un posto romantico per tutti».