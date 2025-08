A Cossoine è ancora Carta il favorito 

Il Campionato Slalom Delegazione Sardegna Aci Sport non conosce pause e, nella prima domenica di agosto, vivrà il sesto round della stagione in occasione dell’ottavo Slalom Città di Cossoine. Al via della manifestazione organizzata da Gruppo Motori Tula col supporto di Ntc Racing Cossoine, e valida anche per la Coppa Italia Zona 2 Aci Sport, ci saranno 53 piloti, tra cui il sassarese Enea Carta, fresco vincitore in quel di Bono. Tra i prototipi, occhi puntati anche sulla Elia Avrio di Giovanni Cannoni e sulla Ir Sport Kawasaki di Roberto Idili. Da non sottovalutare il trio di Formula Gloria di Raffaele Giorico, Paolo Piras e Quirico Beccu e i tre kart cross dei piloti Under 23 Giovanni e Gianfranco Beccu e Thomas Usai. Il gruppo più nutrito sarà quello E1, con oltre 15 vetture. Il programma della manifestazione prevede dalle 16 alle 20 di oggi le verifiche tecniche e sportive (via Berlinguer, Cossoine) e domenica, dalle 9.30, la manche di ricognizione e le 3 di gara. Il percorso, allestito con 14 postazioni di birilli, è ricavato dal km 6,5 al km 10,04 della Statale 292 Dir, che verrà chiusa al traffico ordinario dalle 7 di domani.

