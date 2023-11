A confronto sui progetti Gal 

Proseguono gli incontri del Gal Nuorese Baronia per illustrare le strategie di sviluppo locale con i fondi dei bandi Feasr e Fae per le annualità 2023-2027. Dopo Bitti e Lodè, a Torpè si è tenuta la terza tappa degli 11 step previsti in tutto il territorio. Argomento del giorno è stata la presentazione delle traiettorie di sviluppo e i fabbisogni formativi e professionali. Insieme a Loredana Contu, presidente del Gal, sono intervenuti il sindaco di Bitti Giuseppe Ciccolini, quella di Lodè Antonella Canu e il primo cittadino di Torpè Martino Sanna. Consensi sul lavoro svolto dal Gal Nuorese Baronia sono stati espressi da Piergiorgio Buffoni, della società Sardinia Event, che gestisce il parco Bittirex, e da Claudio Secchi guida turistica, ambientale, escursionistica, di Sardinia slow experience. (f. u.)

