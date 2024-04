A condurre i David sarà Alessia Marcuzzi «Geppi Cucciari fatta fuori dal ministro?»  

Geppi Cucciari non condurrà quest’anno, come successo nel 2023, la cerimonia di premiazione dei David di Donatello in onda sulle reti Rai. Sul palco, a guidare la serata degli Oscar italiani del cinema, sarà Alessia Marcuzzi. Niente di strano. L’alternanza è fisiologica, succede su tutti i canali, per tutti i programmi. Eppure c’è chi grida allo scandalo per l’esclusione dell’attrice sarda. Si tratta degli esponenti M5s Luca Pirondini e Dolores Bevilacqua, che hanno chiesto «chiarezza» in merito alle indiscrezioni sull'esclusione di Geppi Cucciari dalla conduzione dell'evento. A supportare il presunto scandalo, un articolo di Alberto Dandolo. Scrive il giornalista su Oggi: «L’ingaggio di Geppi Cucciari sarebbe stato bloccato all’ultimo momento dalle alte sfere della politica».

Il chiarimento

«A metà gennaio la Rai e la Fondazione Accademia del Cinema Italiano avevano già individuato il nome di Alessia Marcuzzi come conduttrice della cerimonia di conferimento dei David di Donatello 2024 insieme a Carlo Conti. Trovo di cattivo gusto che, per fare polemica politica, si tiri in ballo il nome di una professionista di comprovata esperienza come lei. Che tutto questo provenga, poi, da un senatore come Luca Pirondini, che da consigliere in carica della Fondazione del Teatro Carlo Felice di Genova formulava, nella sua veste di parlamentare, richieste di erogazioni straordinarie a favore di tale istituzione, non fa altro che qualificare chi fa tali accuse». A dichiararlo è il Sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, quasi a voler mettere un punto al polverone che si è sollevato ieri intorno alla conduzione della cerimonia.

I fatti

A creare il caso sono, nella mattinata di ieri, le parole del giornalista Alberto Dandolo su Oggi. Che scrive: «In realtà in prima battuta il presentatore toscano Carlo Conti avrebbe dovuto avere al suo fianco l’irriverente Geppi Cucciari. Secondo fonti Rai l’ingaggio dell’attrice sarda sarebbe stato però bloccato all’ultimo momento dalle alte sfere della politica». Geppi Cucciari non condurrà neanche il tradizionale incontro dei candidati al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella la mattina del 3 maggio, quest’anno sarà affidato alla comica Teresa Mannino.

Le accuse

Il capogruppo in commissione Cultura al Senato Luca Pirondini insiste: «Ci auguriamo davvero che non sia così, ma non vorremmo che ci sia stato qualcuno che abbia voluto scientemente fare fuori Geppi Cucciari, magari memore della sua performance al Premio Strega quando ridicolizzò Gennaro Sangiuliano che sedeva in giuria senza aver letto i libri in gara».

La replica

Il ministro risponde all'AdnKronos: «Diffido chiunque dall'affermare una cosa del genere. E sono pronto a querelare chiunque racconti queste fantasie. Da liberale conservatore mi oppongo a qualsiasi forma di censura. Giudico Geppi Cucciari bravissima nel suo lavoro e le auguro di raggiungere grandi successi e grandi traguardi» ( f.f. ).

