A Conca ‘e oru per affrontare il dolore 

Sono passati quasi quarantaquattro anni da quel tragico incidente. Gianluca Andreazzoli all’epoca ne aveva 17: ha imparato a convivere con il dolore della perdita della madre e delle sorella, ma una tragedia simile lascia ferite che non potranno mai essere rimarginate. «Sono salito quassù per la prima volta nel 2019, in occasione del quarantesimo anniversario della sciagura», racconta: «Ci sono tornato per esaudire il desiderio di mio figlio, che ha sempre desiderato vedere questo posto. Mio padre morì pochi giorni prima dell’incidente. Mia sorella, che viveva in Sardegna insieme al figlio di 6 anni e al compagno, era tornata a Massa per il funerale. Dopo le esequie, io e mia madre decidemmo di venire con lei per qualche giorno in Sardegna: ricordo lo sciopero dei treni il giorno della partenza, e il passaggio di un amico tassista sino all’aeroporto. L’ultimo ricordo che ho di mia sorella e di mia madre è al check-in: loro due si imbarcarono su un volo, io e mio nipote su un altro. Apprezzo il coraggio di mio figlio, venire sin quassù non è stato facile».

Di quella nonna e quella zia morte nell’incidente aereo nella zona di Conca ‘e oru gli ha parlato il suo papà sin da quando era un bambino. Ma solo salendo lassù, dove l’aereo è precipitato, Nicola Andreazzoli, 28 anni, le ha sentite per la prima volta vicine. Il giovane è nipote di Maria Vittoria Ricci e Maria Grazia Andreazzoli, madre e figlia originarie di Massa, morte insieme ad altre ventinove persone nello schianto del Dc 9 dell’Ati nella notte tra il 13 e 14 settembre del 1979 in un crinale della zona di montagna dove i territori di Sarroch e Capoterra si incontrano.

Nicola, il padre Gianluca e la madre Maria Rita Ceragioli – accompagnati dal giornalista Angelo Pani e dall’ex amministratore comunale di Capoterra Giacomo Mallus – hanno raggiunto la zona dove ancora sono presenti i rottami dell’aereo, e hanno deposto una targa di marmo che recita “Nei pensieri, nel cuore, sempre”.

Ferite aperte

Ai piedi della croce

Per Nicola Andreazzoli visitare il luogo della sciagura è stata una dura prova: dopo anni passati ad ascoltare i racconti di suo padre, è riuscito finalmente a raggiungere il luogo dove le vite della nonna e della zia si sono interrotte. «Anche se non le ho conosciute ed è come se avessero lasciato un vuoto, camminare sul luogo della tragedia mi ha suscitato emozioni contrastanti», confida: «Credo però che l’esperienza sarà utile per metabolizzare quello che accadde in questo luogo. In famiglia, di quella tragedia si è sempre parlato, alla fine questa storia è diventata parte integrante di me, ha contribuito alla mia formazione umana e culturale. Volevo fare qualcosa per mio padre e per me: ho deciso quindi di caricarmi sulle spalle questa lapide di marmo e l’ho posata ai piedi della croce che ricorda tutte le vittime di questa immane tragedia. Vedere dove mia nonna e mia zia sono morte è stato un po’ come chiudere un cerchio: quello che è successo non potrà mai essere cancellato, ma sarà più facile conviverci”.

