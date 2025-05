A Como un’altra brusca frenata 

Como 3

Cagliari 1

Como (4-3-3) : Reina; Vojvoda (16' st Van der Brempt), Goldaniga, Kempf, Álex Valle (38' st Alberto Moreno); Perrone, Caqueret (17' Engelhardt), Da Cunha (29' st Fadera); Nico Paz, Douvikas (16' st Cutrone), Strefezza. In panchina: Vigorito, Butez, Iovine, Alli, Gabrielloni, Braunöder, Smolčić, Azón. Allenatore Fàbregas.

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa (15' st Felici), Palomino, Obert, Augello; Adopo (28' st Pavoletti), Makoumbou (34' st Marin); Zortea, Viola (16' st Deiola), Luvumbo (34' st Gaetano); Piccoli. In panchina Ciocci, Sherri, Luperto, Prati, Vinciguerra, Pintus, Kingstone. Allenatore Nicola.

Arbitro : Fourneau di Roma 1.

Reti : nel primo tempo 22' Adopo, 40' Caqueret, 47' Strefezza, nella ripresa 32' Cutrone.

Note : ammoniti Caqueret, Adopo, Pavoletti, Piccoli. Angoli 5-1. Recupero 4' pt-6' st.

Non finisce mai. La vittoria in volata dell’Empoli sul Parma di ieri notte tiene ancora aperto il discorso salvezza. Aspettando la sfida di oggi a Verona, col disperato Lecce in campo, nessun verdetto – Monza a parte – è ancora definitivo. Ed ecco che, dopo la pagina non certo da ricordare di ieri a Como, per il Cagliari la partita col Venezia diventa pesantissima. Soprattutto visto il rendimento delle ultime settimane.

Perché vicino al traguardo si può anche rallentare. Ma ci sono diversi modi di farlo, non certo come il Cagliari, bastonato anche ieri dal Como, davanti ad alcune centinaia di commoventi tifosi. Sei sconfitte nelle ultime dieci partite, cinque nelle ultime quattro gare: ieri una delle peggiori prestazioni per qualità messa in campo e per la poca cattiveria agonistica mostrata, un ulteriore passo indietro rispetto a partite sconcertanti come quelle con Udinese e Fiorentina. Il Cagliari conserverà quasi certamente un posto nella prossima Serie A ma solo perché ci sono squadre che hanno fatto decisamente peggio, pensate un po’. E non può essere la prolungata assenza di Mina a essere l’unica vera causa di questo andamento lento, estenuante, brutto.

Anche a Como ci si è trovati a braccia alzate per festeggiare il vantaggio solo per la clamorosa “papera” del vecchio Reina, altrimenti il Cagliari sarebbe tornato a casa con la sconfitta numero 19 sul groppone e zero gol segnati. Perché – dati alla mano – la porta del Como non ha tremato certo per le cannonate dei rossoblù. La squadra di Fabregas gioca veramente bene, vince sempre e dà l’impressione di fare calcio con leggerezza, la testa priva di pressioni e un pubblico che sembra lì per una festa.

Inizio incoraggiante, peraltro, con un atteggiamento spavaldo e il Como, cinque vittorie di fila, che fatica a organizzarsi. Niente male l’azione del gol, i rossoblù prima provano a sinistra poi sul ribaltamento il cross da sinistra di Luvumbo è raccolto da Zortea che innesca Adopo in area, tiro senza pretese e palla che trapassa Reina. I padroni di casa ci mettono 18 minuti a trovare il pari - Caqueret su assist di Perrone – poi Strefezza inventa una rete pazzesca e la partita oggettivamente finisce lì.

La ripresa

Il Cagliari subisce la pressione del Como e non dà mai l’impressione di poter mettere le mani sulla sfida. Al 12’ il cross di Luvumbo da sinistra consente a Piccoli di colpire di testa con la porta a due metri, ma l’attaccante “sbuccia” la palla che finisce in corner. Era l’occasione per riportare il Cagliari in quota, prima dei cambi. Nicola toglie Zappa e Viola e sceglie Deiola e Felici, poi Pavoletti e Gaetano per Adopo e Luvumbo, quindi Marin prende il posto di Gaetano. La squadra rossoblù esce praticamente di scena, un altro errore difensivo permette a Cutrone – in campo al posto dello splendido Paz – di entrare in area da sinistra, in solitario, e superare Caprile. Sole ancora alto, notte fonda per un Cagliari immobile, che deve sperare che gli altri sbaglino per sentirsi al sicuro.

