A come Arborea Il medioevo sardo viaggia sui social  

Il Museo MudA di Las Plassas ha lanciato sui suoi canali social il “Glossario medievale”, un viaggio nel tempo attraverso contenuti che parlano del medioevo sardo. I post, dalla grafica minimal ma efficace, aprono una pagina su personaggi e vicende di un periodo storico di grande suggestione, che vide l’Isola al centro degli interessi di grandi monarchie e potenze marittime, punto strategico per gli scambi commerciali e meta di conquista di genovesi, pisani e aragonesi.

Le uscite

MudA è l’acronimo di “Museo multimediale Eleonora d’Arborea” e il primo contenuto non poteva che iniziare dall’albero deradicato emblema del Giudicato, di cui abbiamo un esempio degno di nota in rilievo sulla chiesa campestre di San Serafino a Ghilarza. Nel secondo post, la lettera “B”, si parla di Barisone I, Re di Arborea, il primogenito di Comita III de Lacon-Serra. Sposò Pellegrina de Lacon e la coppia ebbe cinque figli, creando una discendenza di importanza storica.

Con la promessa di due appuntamenti mensili, il museo sta gettando le basi per fondare un legame profondo con il pubblico. Per agosto, le lettere C e D racconteranno rispettivamente “Castello” e “Dado”, ma ulteriori dettagli si potranno conoscere dopo la pubblicazione sulle pagine Facebook “Muda Las Plassas” e sul profilo instagram “muda_museum”. Vilma Pilloni, della cooperativa Turismo in Marmilla, spiega che «la rubrica è nata per aumentare l’engagement sui social, oggigiorno importantissimo. Il nostro intento è il rilancio del MudA con varie iniziative come questa: dei flash che trattano in maniera discorsiva e diretta, utilizzando le lettere dell’alfabeto per affrontare temi, fatti, personaggi e strumenti che hanno caratterizzato le vicende medioevali del territorio marmillese».

Il progetto

Situato ai piedi del Castello di Marmilla e ospitato a casa Diana, una casa campidanese ottocentesca, il museo è stato ideato dallo storico Giovanni Serreli e dagli archeologi Giorgio Franco Murru, ora direttore, Gabriella Uccheddu e Francesca Carrada. Il museo espone i reperti medioevali del Castello di Marmilla e utilizza tecnologie multimediali immersive. «Da un piccolo paese di 200 anime – spiega Murru – possono nascere delle iniziative di assoluto significato. Il Glossario si colloca in un progetto molto più ampio che prevede la valorizzazione e la rivalutazione totale del patrimonio medioevale, architettonico, storico e artistico della Marmilla ma non solo, perché il MudA è il museo multimediale del Regno di Arborea».

