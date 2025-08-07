A cinquant’anni  giocava ancora Poi la seconda vita 

- Oh, To’, lo metti un articolo. Ho cinquant’anni e gioco ancora.

- Dove?

- A Ussassai .

Giancarlo Contu, noto Picotti, nella sua prima vita era un atleta modello. «Una persona straordinaria, umile, disponibile, attaccato ai sani valori dello sport». Giancarlo Boi, che di quell’Ussassai, dopo un passato da giocatore, era presidente, ha appreso da unionesarda.it del macabro ritrovamento. Il corpo trovato in un campanile, come quello di Elisa Claps in una chiesa. Il suo ex portiere cadavere nel tempio di don Bosco, Giancarlo Contu che nella Don Bosco aveva giocato fin da ragazzino, prima di approdare, ancora minorenne, in prima squadra. Nel Lanusei.

Lunga carriera, la sua. «Sono allenato - aveva detto in un’intervista a Francesco Manca, collaboratore L’Unione Sarda, tredici anni fa - e non ho mai avuto problemi fisici o infortuni; questo mi spinge a continuare a giocare anche se la carta d'identità suggerirebbe il contrario». Nell’occasione ne tracciò il profilo di atleta l'allenatore Salvatore Mulas. «Giancarlo è un esempio di serietà, un modello per tutti». Non bastasse, Contu il sabato giocava nel campionato amatori Uisp. Poi il ritiro. Una vita da operaio, agricoltore. Le passeggiate lungo la ferrovia, partendo da Su Tauli. Una sosta alla cantoniera di Perdaleri, una chiacchierata con i runners che passavano da quelle parti. Sempre l’attenzione alle vicende del suo Lanusei. Al bar, la mattina, una sbirciata al giornale. Poi l’involuzione. Era sparito per un po’. Facendo temere il peggio. Diabetico, aveva bisogno di una terapia quotidiana. Era riuscito a procurarsela, non si sa in che modo. Lo avevano trovato in cimitero, nei pressi di un loculo, forse dentro. Smarrito, in ansia. La sua seconda vita era già cominciata. A dicembre di due anni fa, prima di Natale, la scomparsa che sarebbe stata definitiva.

Per cercarlo si era mossa un’autentica task-force. I familiari, molti conoscenti, il soccorso alpino, i vigili del fuoco e un esercito volontari. Nulla di intentato, per più di due mesi le ricerche non si erano interrotte. Quando la dichiarazione di resa sembrava ormai imminente, un sussulto. Ossa ritrovate sulle montagne di Lanusei, non lontano dalla periferia. Erano di un animale o di un cristiano? Delle analisi di laboratorio nulla si sa. Di certo quelle ossa non erano di Giancarlo Contu. Che, ritrovato ieri, avrà sepoltura.

