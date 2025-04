A cinquant’anni dalla morte è viva l’immensa eredità di Salvatore Satta 

A cinquant’anni dalla sua morte, il 19 aprile 1975, la domanda è più che mai attuale: Salvatore Satta è stato più un grande giurista che un grande letterato o era, prima di tutto, uno scrittore, e la dicotomia entro la quale lo si compone è destinata a un prevedibile tramonto? Altri sono stati accompagnati da un binomio che finiva con l’assegnare lo stesso peso a due inclinazioni, e questo parrebbero avvalorare due sue affermazioni, risalente la prima al 1948, la seconda al 1969, se non fosse che la seconda è sia un bilancio che un rimpianto. Così, nel 1948, Satta concludeva la prefazione alla prima edizione del “Manuale di diritto processuale civile”: «La procedura civile era il talento affidatomi, e io credo che l’aver messo a frutto – così come potevo – questo talento, resistendo a ogni lusinga di evasione, varrà a farmi molto perdonare nel giorno di quel giudizio». Mentre, il 25 ottobre 1969, in risposta a Bernardo Albanese, professore di Diritto Romano all’Università di Palermo, e suo amico, che aveva formulato un giudizio entusiastico sul “De Profundis”, così lo scrittore nuorese: «Quello che mi commuove nel profondo è il Suo giudizio sul valore letterario. È una mia debolezza, lo so: ma vi è nel fondo della mia anima una vocazione che non ha saputo esplicarsi e perciò la rende corrucciata e irosa. Se avessi avuto coraggio (se non fossi intimamente “un uomo tradizionale”) non avrei tradito me stesso».

Il cammino

La gloria è arrivata dopo “Il giorno del giudizio” nell’edizione Adelphi del 1979, e non dopo il “De Profundis”, pubblicato da Cedam nel 1948, nel quale aveva tuttavia creduto tanto da averlo inviato a Einaudi, mai immaginando la dura risposta di Massimo Mila. Un cruccio, quel diniego, ben documentato nelle “Lettere a Piero Calamandrei. 1939 - 1956”, testimone eccelso del valore di quell’«operetta», recentemente al centro dell’indagine di Carlo Pontorieri che vi ha riconosciuto in una frase, sottolineata a suo tempo dal giurista fiorentino, la genesi del terzo articolo della Costituzione.

Che Satta avrebbe confermato la condizione di grande scrittore postumo lo si è capito dopo la scoperta della Veranda, nel 1981, di cui i tedeschi, nel 2023, con la loro traduzione, hanno riconosciuto un valore al pari della “Montagna magica” di Thomas Mann. Un romanzo dalla pregevole caratura artistica anche nei riferimenti, se è vero che l’autore già in quell’opera, scritta nella seconda metà degli anni Venti, fa riferimento al Montale degli “Ossi di seppia”, a Pascoli, oltre che al D’Annunzio del “Cola di Rienzo” e del “Notturno”, ma, soprattutto all’amatissimo Dante, onnipresente anche nelle opere giuridiche.

Il ritorno

Con “Il giorno del giudizio Satta” raggiunge l’apice del successo. È il suo ritorno a Nuoro, alla città che gli ha dato i natali, alla quale era legato tanto da averne già fatto il simbolo dell’intera Sardegna in “Lo spirito religioso dei Sardi”, e la cui memoria voleva fosse il lascito per i figli. Un romanzo moderno nelle forme, e tuttavia antico, come ha decretato George Steiner, uno dei più grandi critici contemporanei, con il porre l’autore accanto a Hobbes e ancor di più a Tacito. A partire dalla casa natale lo scrittore si avvia per l’intreccio dei percorsi memoriali, restituisce l’identità alla gente perduta nell’abisso degli inferi. Il passato riaffiora dalla terra friabile, mai così leggera come quella che ricopre le sue ombre, mentre il narratore ridà spessore di figura e restituisce antichi gesti ai fantasmi del cimitero. Dietro il grande romanzo la convinzione che la vita intera è, come tale, sotto processo.

Poeta

Ma non basta. Dopo il giurista con l’estro dello scrittore, dopo l’autore di due romanzi, si scopre il poeta divertito e divertente dei “Padrigali mattutini” che, sul far del giorno e prima di recarsi al lavoro, si concede momenti in cui comporre poesie minime, mentre con l’epistolario “Mia indissolubile compagna. Lettere a Laura Boschian 1938- 1971” disegna di sé stesso ritratti inediti, sale su vari palcoscenici vestendo gli abiti di personaggi letterari o degli autori che amava leggere, o iniziando dialoghi paralleli con un sé stesso dimidiato, oltre a quello con l’allora fidanzata, quindi moglie, russologa di vaglia. Un autore di cui non si possono stabilire i confini, ora dentro il divertissement ora dentro la prosa più seria, sempre dentro la letteratura anche nelle commemorazioni di giuristi importanti.

La sua penna è intinta di continuo nell’inchiostro dell’arte letteraria, sia poetica, romanzesca o epistolare, spesso giuridica se anche solo si leggessero i sei “Quaderni del diritto e del processo civile”, scritti tra il 1969 e il 1973, con i racconti sub specie juris, mentre già compone quella che sarà la sua eredità più dolorosa e immortale.

