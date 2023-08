A Cincinnati il doppio azzurro costretto a salutare 

Due tie-break sono serviti alla coppia anglo-neozelandese Murray-Venus per superare il duo azzurro formato da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. In entrambi i parziali la coppia italiana ha avuto un set point, non concretizzato, circostanza che aumenta il rammarico, dopo una prova generosa, a tratti spettacolare. Grandi meriti a Murray e Venus, che sono riusciti a superare situazioni di grande pericolo affidandosi al servizio e a un efficace gioco a rete. Nella prima partita la coppia azzurra partita bene dopo aver annullato una palla break nel secondo game. Strappano il servizio agli avversari e avanzano fino al 5-3, subendo però il ritorno degli avversari, capaci di raggiungere e superare gli azzurri (rivedremo questa coppia in Davis?) e vincere il tie break. Nella seconda partita regna l’equilibrio, fino al secondo tie break. Si va sul 6-6 e secondo cambio di campo. Uno schema perfetto servizio-volée porta gli italiani al set point, ma un colpo al volo di Venus lo annulla. Una buona battuta e un rovescio steccato di Musetti mettono fine a una sfida molto divertente.

Nel singolare maschile, ai quarti Djokovic (con Fritz) e Zverev (con Mannarino), da qui usciranno i semifinalisti. L’altra semifinale è già composta, con Hurkacz che sfiderà Alcaraz, capace di superare Purcell fra mille difficoltà e una prova straordinaria dell’australiano.

Intanto, sconfitta per la nostra Jasmine Paolini contro l’americana Coco Gauff: 6-3, 6-2 il finale.

