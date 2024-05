A Chia un’estate fra le bancarelle 

Per la prima volta Chia avrà un mercato settimanale tutto suo: da martedì prossimo, per tutta l’estate, turisti e residenti potranno fare la spesa tra le bancarelle che verranno ospitate in piazza Degli Scolopi. Frutta, verdura, articoli casalinghi, ma anche abbigliamento e oggettistica varia: per tutta la bella stagione nella frazione turistica di Domus de Maria sarà possibile fare acquisti senza necessariamente attendere il consueto mercato del venerdì che si tiene in paese. La svolta è arrivata grazie all’impegno dei venditori ambulanti e alla collaborazione dell’amministrazione comunale, che ha dato il via libera all’iniziativa, candidata – qualora arrivassero i risultati sperati – a ripetersi anche nei prossimi anni.

I commercianti

A guidare i commercianti nella richiesta di un mercato settimanale a Chia è stato Pietro Paolo Pintus, venditore ambulante di salumi e formaggi che ha raccolto le adesioni dei colleghi: «Credo che per questo paese si tratti di una svolta storica. Mai a Chia era stato organizzato un mercato settimanale che venisse incontro alle esigenze dei vacanzieri e di chi vive nella frazione tutto l’anno. Devo dire che il Comune ha dimostrato sin da subito grande disponibilità, e ha fatto di tutto perché questo progetto si concretizzasse: gli espositori saranno complessivamente 16, ci saranno bancarelle di frutta e verdura, articoli casalinghi, ma anche ogni genere di oggetto a 1 euro».

Il Comune

La scelta di piazza Degli Scolopi non è casuale: «Abbiamo pensato che fosse il luogo più adatto visto che è un po’ il cuore di Chia ed è facilmente raggiungibile», spiega la sindaca, Concetta Spada. «Siamo certi che questo servizio sarà molto utile alle tante famiglie che durante il periodo estivo soggiornano qui. Ringraziamo i commercianti e rassicuriamo i cittadini: il mercato settimanale che si tiene in paese tutto l’anno il venerdì resterà in funzione».

«La scelta di realizzare il mercato settimanale nella località turistica di Chia nasce da due precise motivazioni», aggiunge Davide Monni, assessore al Turismo: «La prima è la volontà dell’amministrazione comunale di avere anche in questa zona un punto vendita per l’acquisto di prodotti tipici e altra merce. La seconda: promuovere la frazione valorizzando questo territorio grazie anche ai servizi essenziali».

RIPRODUZIONE RISERVATA