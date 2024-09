«A che punto siamo sul nuovo stadio? 

Lo stadio del Cagliari calcio resta tra i temi più caldi del Consiglio comunale. Sull’argomento, Giuseppe Farris, ex candidato sindaco e consigliere comunale di minoranza, presenta un’interrogazione all’assessore Giuseppe Macciotta per “conoscere il relativo stato dell’arte”. Farris scrive che «il 16 settembre il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in occasione di un incontro che si è tenuto a Cagliari, intrattenendosi con gli operatori dei mass-media ha avuto modo di soffermarsi sulla questione del nuovo stadio che dovrà ospitare il Cagliari Calcio. Nella circostanza, pur senza entrare nei dettagli, Malagò ha lasciato trapelare un rallentamento, se non addirittura un arresto, del complesso iter procedimentale». Per capire l’origine degli intoppi il consigliere ha presentato l’interrogazione all’assessore allo Sport.

«Credo che Cagliari sia per certi versi un esempio di quelle che sono le complessità di riuscire a realizzare un impianto nuovo, malgrado ci sia da parte di tutti l'intenzione di collaborare, a cominciare dalla società, dagli enti locali e il supporto anche delle istituzioni nazionali», aveva detto Malagò neanche una settimana fa. «Per strada si incontrano degli ostacoli, anche di carattere finanziario. E ovviamente col tempo si deve vedere cosa è cambiato».

RIPRODUZIONE RISERVATA