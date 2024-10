A che ora è la fine del mondo? I libri raccontano l’ambiente  

La crisi climatica è un problema sempre più vasto che tocca ogni giorno più da vicino l'intera cittadinanza. Ma è facile parlare di crisi climatica? Cosa le persone vogliono ascoltare? E qual è il linguaggio giusto per discuterne? Il festival “A che ora è la fine del mondo? Libri e idee per mettersi in salvo” ideato e organizzato dall’associazione Rebelterra con la direzione di Carola Farci vuole raccontare la crisi climatica attraverso i libri: l’appuntamento con la prima edizione del festival, uno dei pochi in Italia dedicato alla tematica ambientale, è per sabato, dalle 17 a Cagliari, a Su Tzirculu in via Molise 58.

Il primo incontro, pensato soprattutto per i lettori e le lettrici più giovani, è con l'illustratore cagliaritano Riccardo Atzeni in libreria insieme a Flavio Soriga con “Signor Salsiccia, una storia di ricci, nonni e cambiamento climatico”, Bompiani, in dialogo con Eva Rasano, illustratrice e vincitrice del Premio Andersen 2024 per la letteratura per l'infanzia.

Di seguito Andrea Bonifazi, presentato da Irene Bosu, racconterà il suo “Ventimila specie (o quasi) sotto il mare. Viaggio nella biodiversità del Mediterraneo tra dune, abissi e alieni” pubblicato da Sperling & Kupfer. Bonifazi, ecologo marino, ricercatore e divulgatore, è il fondatore della pagina Facebook Scienze Naturali che conta 190 mila follower. Terzo ospite del festival, in dialogo con Enrico Euli, è Stefano Caserini, autore di “Sex and the Climate, quello che nessuno vi ha ancora spiegato sui cambiamenti climatici” pubblicato da People. La serata, organizzata in collaborazione con la libreria La Giraffa di Siliqua e l'associazione culturale Terra Atra, ospiterà spazi informativi a cura di associazioni e realtà del territorio che si occupano di ambiente.

