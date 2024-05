A Cento sorride Milan Pogacar è sempre il re 

Se il Giro d'Italia ha un padrone assoluto in Tadej Pogacar, ha anche un dominatore indiscusso degli sprint: Jonathan Milan ha imposto la sua legge anche a Cento e ha vinto di prepotenza la sua terza tappa in questo Giro, quella che si è corsa nelle terre che, esattamente un anno fa, erano ricoperte dall'alluvione. Il ciclista di Buja (Udine) ha sfruttato al meglio il lavoro della sua squadra, la Lidl-Trek con il suo trenino d'altri tempi, e consolida anche il suo primato nella classifica a punti, quella che assegna la maglia ciclamino.

Giornata tranquilla per Tadej Pogacar, che conserva la maglia rosa, e per gli altri uomini di classifica, preoccupati di risparmiare energie in vista della cronometro di oggi, da Castiglione delle Stiviere a Desenzano del Garda, 31 chilometri che torneranno a ridisegnare la classifica. In ogni caso, quella che sembrava una classica tappa di trasferimento è stata più movimentata del previsto: le insidie sono arrivate dal vento che hanno scombussolato il gruppo e costretto molte squadre a un lavoro extra per ricucire i distacchi aperti dei ventagli. L'attacco della Ineos, con Ganna che ha provato la gamba per la crono di domani, ha infatti prima ripreso gli attaccanti di giornata (Tarozzi, Tonelli e Pietrobon), poi lasciato indietro mezzo gruppo, fra cui lo stesso Milan. Sul traguardo di Cento, ripresi anche gli ultimi contrattaccanti De Pooter e Marcellusi, il plotone si è però presentato compatto e Milan ha sprigionato una potenza nettamente superiore a quella dei rivali, precedendo Aniolkowski, e Bahuaus, con Lonardi e Dainese, nono e decimo, che centrano un piazzamento nella top ten.

