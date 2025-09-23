A cena tra zampironi e repellenti 

A Oristano non si parla d’altro: da quando il virus West Nile ha fatto capolino in provincia, contagiando 31 cittadini dal primo agosto a oggi, l’aria è cambiata.

Non solo in senso figurato: tra ronzii molesti e punture fastidiose, la vita quotidiana è scandita da una corsa agli armamenti anti-zanzara.Gli scaffali di supermercati e farmacie parlano chiaro: spray, stick dopopuntura, zampironi e citronelle sono diventatri ormai i nuovi beni di prima necessità.

In farmacia

«Sono soprattutto le mamme e chi ha in casa persone immunodepresse a fare scorte – racconta Giorgia Mugheddu, farmacista a Siamaggiore – L’anno scorso, dopo il ricovero di un giovane del paese, abbiamo avuto un boom di vendite. Oggi consigliamo prodotti a base di dietiltoluamide (Deet) o icaridina, i più efficaci, anche se non sempre adatti alle pelli delicate dei bambini». Nelle case come nelle aziende, la parola d’ordine è difendersi.

Zanzariere

Le zanzariere sono diventate un investimento irrinunciabile in tutte le abitazioni.

«Rispetto allo scorso anno le richieste sono aumentate del 30-40% – spiega Sandro Pinna, titolare di una ditta di infissi – Già in primavera ormai le famiglie corrono ai ripari». Ma non bastano le barriere domestiche. Gli Enti locali, con le campagne di disinfestazione pubblica, faticano a star dietro a un nemico che sembra moltiplicarsi più veloce dei loro interventi.

Disinfestazione

«C’è un allarme generale ma spesso con la convinzione errata che gli sforzi individuali siano inutili. In realtà aiutano molto – sottolinea Luigi Attianese, direttore di un’azienda specializzata in servizi di disinfestazione – Non sono solo le famiglie con giardino a chiamarci: anche le imprese private ci chiedono aiuto. Abbiamo registrato due picchi, il primo tre settimane fa, il secondo la scorsa settimana».

I locali

Bar e ristoranti, in particolare, devono fare i conti con un ospite indesiderato che rischia di allontanare i clienti.

«Siamo costretti a circondare l’area esterna del locale con zampironi e citronelle – racconta Massimo Mugheddu, della pizzeria Peter Pan di Oristano – Forniamo anche repellenti ma dopo una certa ora resistere all’aperto è un’impresa da coraggiosi. Qualche cliente prova comunque a mangiare fuori, noi attiviamo il cronometro per scommettere su quanto tempo chiederà di rientrare. Ormai le zanzare non hanno più stagione: qui ronzano dodici mesi l’anno».

Gli anziani

Nella casa di riposo “Eleonora d’Arborea”, intanto, si vive in assetto di guerra. «Abbiamo zanzariere in tutte le stanze, spray e creme repellenti sempre a disposizione – spiega la coordinatrice amministrativa, Maria Gabriella Picconi – La nostra priorità è proteggere gli anziani, una delle categorie più fragili».

Tra ironia e preoccupazione, gli oristanesi hanno imparato a convivere con il fastidio quotidiano. La battaglia non è solo sanitaria: riguarda l’economia, la socialità e persino la voglia di godersi una serata all’aperto. Perché a Oristano, ormai, il vero coraggio non è ordinare una pizza quattro stagioni, ma riuscire a finirla senza diventare il buffet delle zanzare.

