A cena per aiutare la missione in Africa 

Ottocento persone hanno aderito a una cena di solidarietà e beneficenza che si è tenuta a Casa Dessì e lungo un tratto della via Gramsci. Prima una messa celebrata da don Carlo Rotondo, missionario in Tanzania e poi la grande cena nella strada chiusa al traffico. Il ricavato sarà devoluto all’acquisto di una clinica mobile a sostegno della Clinica di maternità “Mama Mzazi”, nella lontanissima e povera Tanzania, un progetto in corso che permetterà di ridurre il tasso di mortalità dei bimbi e delle loro mamme spesso costrette a partorire in condizioni difficili.

Padre Rotondo è da quasi quattro anni fra i poveri della Tanzania. Ora si trova in Sardegna per promuovere il progetto. Una cena di beneficenza sarà organizzata anche a Sinnai. Sabato grazie al gruppo folk Santa Lucia e all’associazione Amico della Missione, oltre 800 persone hanno partecipato alla messa e alla cena solidale. (r. s.)

