A cena fuori con il popolo delle sagre 

Piera Saiu, 80 anni, di Barega, confessa che nel calendario segna «tutte le sagre che non mi posso perdere». Con una pensione minima, è il massimo della sua mondanità. Un occhio alla tradizione e uno al borsellino: guai, in buona sostanza, se non ci fossero le sagre. A Carbonia, e nel Sulcis Iglesiente, è infatti un proliferare di decine di appuntamenti da festa paesana che esaltano la convivialità nel rispetto del portafoglio di famiglie che non sempre possono concedersi serate in ristorante.

Gli appuntamenti

Che sia della porchetta o del pesce fritto, della salsiccia o dei ravioli, una famiglia media di 3-4 persone se la cava con una spesa di cinquanta euro. Tutto compreso. Cioè pure una serata in allegria perché sagra è sinonimo di risate, musica, balli. E in periodi come quelli attuali di caro carburante e rincari di ogni sorta, quella della serata in sagra è un’opzione da numeri enormi: giorni fa a Carbonia nella sagra di Barbusi sono stati forniti mille pasti, 700 a Medau Brau per la sagra della pecora, 500 a Bacu Abis a fine luglio per il binomio malloreddus e pecora, se ne stimano 600 dopo domani 25 agosto sempre a Bacu Abis per la rassegna delle polpette. Boom anche a Serbariu per la doppia sagra legata al festival delle origini (e il 23 settembre San Narciso).

Il risparmio

E il punto è che non c’è da svenarsi. Certo il servizio è improntato al fai-da-te (fila per il ticket, vassoio in mano e caccia al tavolo libero), ma il prezzo medio è di 10-12 euro a testa, con punte di 15. «Con 40-45 euro – rivela Beniamino Marongiu – pensionato di Carbonia, settore edilizia, presente a questi eventi di socialità – mangiamo bene in tre: la sagra è il ristorante all’aperto di chi deve fare i conti con l’inflazione: chiaro che occorre accontentarsi, ma fra tutte quelle che ho girato, gli organizzatori a fine serata non hanno mai lesinato il bis». Paola Deledda, altra pensionata di Carbonia, anche lei vitalizio minimo, confessa che, «per quello che si paga, talvolta pochissimo, la qualità è più che accettabile: altro non mi posso permettere». Cerca di non “steccare” neppure una sagra nemmeno Rita Serra, impiegata di Bacu Abis: «Sino a 15 euro a vassoio con primo e secondo abbondanti, pane, dessert, frutta, vino e un liquore, più l’allegria che ne deriva, è onesto: quest’anno ho frequentato quasi tutti gli appuntamenti nel territorio». Come d’altronde ha cercato di fare Pierpaolo Mura, pensionato di Bacu Abis: «L’allegria di una sagra non ha prezzo, ma anche l’aspetto economico ha il suo peso». Al punto che a Barbusi giorni fa hanno bloccato il prezzo a 10 euro: «Scelta non casuale – spiega Lorenzo Congia, fra gli organizzatori – e offriamo il pasto gratis a chi è in difficoltà e a chi ci ha aiutato in concreto a organizzare». Al punto che Barbusi, Bacu Abis e Medau Brau <di fatto si sono consorziate – rivela Sandro Mereu, consigliere comunale – per darsi una mano a vicenda: le sagre di Carbonia devono essere istituzionalizzate». Se poche settimane fa a Portoscuso le sagre del tonno e del pesce fritto hanno sbancato e quella di Nuraxi Figus si è trasformata nella festa del paese, nel Sulcis spiccano i numeri record di Masainas (capace di organizzare una decina di sagre), Nuxis, e ieri Giba che celebrando la vitella è arrivato a quota cinque: «Fenomeno aggregativo – afferma il sindaco Andrea Pisano – di una potenza esaltante».

